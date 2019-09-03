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3 сентября • обновлено в 23:40
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Убивал украинцев под Дебальцево: наемника Путина настигла расплата

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Гражданин России Руслан Гаджиев был приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне "Л/ДНР".

Как сказано в решении Артемовского горрайонного суда Донецкой области, россиянину также присудили конфискацию всего его имущества в доход Украины.

4,5 года он провел в СИЗО, поэтому, вероятно, он пойдет по "закону Савченко" - день пребывания в изоляторе будет считаться за два. Так, ему осталось отсидеть около 6 лет.

25 января 2015 года Гаджиев в боях за Дебальцево вместе с другими террористами на трех танках напал на украинских военных.

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В результате наступления погибли 8 бойцов ВСУ и еще 12 получили ранения. Также было уничтожено украинское военное имущество. На террористов россиянин работал с 2014 года, в том числе в качестве механика.

На Донбасс Гаджиева отправили под угрозой тюремного заключения - в декабре 2014-го его поймали пьяным за рулем, но он воспользовался предложением пополнить ряды "Л/ДНР".

Дебальцево

Дебальцево

Новое Время

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попала информация о том, как Россия "кинула" предателя Украины, который поддерживал террористов "Л/ДНР".

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ВСУ киздец! В 2019 году в РФ было задержано 195 тыс пьяных за рулём, Половина из них выявили желание отбывать наказание в рядах бойцов Л-ДНР
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Днепровский Олег
Днепровский Олег
..." наемника Путина настигла расплата". А когда расплата настигнет Путина?
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