Убивал украинцев под Дебальцево: наемника Путина настигла расплата

Гражданин России Руслан Гаджиев был приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне "Л/ДНР".

Как сказано в решении Артемовского горрайонного суда Донецкой области, россиянину также присудили конфискацию всего его имущества в доход Украины.

4,5 года он провел в СИЗО, поэтому, вероятно, он пойдет по "закону Савченко" - день пребывания в изоляторе будет считаться за два. Так, ему осталось отсидеть около 6 лет.

25 января 2015 года Гаджиев в боях за Дебальцево вместе с другими террористами на трех танках напал на украинских военных.

В результате наступления погибли 8 бойцов ВСУ и еще 12 получили ранения. Также было уничтожено украинское военное имущество. На террористов россиянин работал с 2014 года, в том числе в качестве механика.

На Донбасс Гаджиева отправили под угрозой тюремного заключения - в декабре 2014-го его поймали пьяным за рулем, но он воспользовался предложением пополнить ряды "Л/ДНР".

Дебальцево Новое Время

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попала информация о том, как Россия "кинула" предателя Украины, который поддерживал террористов "Л/ДНР".

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