Убийца Ноздровской: Луценко сообщил важную новость о подозреваемом

Полиция объявила о подозрении задержанному по делу об убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ирины Ноздровской", — написал он.

"Спасибо всем работникам Нацполиции и прокуратуры, которые в условиях искусственно созданной политизированной истерии смогли сделать свое дело", - добавил Луценко.

Как сообщал "Обозреватель", уже было названо имя подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, улики против задержанного являются более, чем вескими.

Напомним, об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. 1 января в МВД заявили, что Ирину нашли мертвой.