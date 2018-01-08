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Убийца Ноздровской: Луценко сообщил важную новость о подозреваемом

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Полиция объявила о подозрении задержанному по делу об убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ирины Ноздровской", — написал он.

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"Спасибо всем работникам Нацполиции и прокуратуры, которые в условиях искусственно созданной политизированной истерии смогли сделать свое дело", - добавил Луценко.

Как сообщал "Обозреватель", уже было названо имя подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, улики против задержанного являются более, чем вескими.

Напомним, об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. 1 января в МВД заявили, что Ирину нашли мертвой.

Читайте все новости по теме "Убийство Ирины Ноздровской" на Обозревателе.

Темы
Убийство Ирины НоздровскойКриминал
Персоны
Юрий ЛуценкоИрина Ноздровская
Место
Украина
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