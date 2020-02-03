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3 февраля • обновлено в 19:34
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Убийство Окуевой: суд вынес решение по подозреваемому уроженцу России

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Подозреваемый в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой Ирогь Редькин останется в СИЗО до 11 марта.

Такое решение принял Святошинский райсуд Киева, отклонив апелляцию и арестовав 55-летнего менеджера IT-компании Hangre plastic без права залога, передают Graty.

В процессе следствия выяснилось, что его ДНК совпадает с ДНК, оставленном на оружии, из которого убили Окуеву. Само оружие полицейские нашли в лесополосе в 800 метрах от места преступления.

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Сам Редькин утверждает, что не причастен к убийству. Он заявил, что готов оплатить и сделать еще одну экспертизу, чтобы доказать свою невиновность. Перед заседанием подозреваемый также сообщил, что готов пройти полиграф

Напомним, недавно полиция сообщила, что Редькин незаконно получил украинское гражданство. Он является уроженцем России, получившим документы в 2014 году перед оккупацией Донбасса.

Игорь Редькин

Игорь Редькин

graty.mе

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Убийство Амины Окуевой
Персона
Амина Окуева
Место
Украина Киев
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ну хоть это убийство связано с россией.
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