Убийство Окуевой: суд вынес решение по задержанному киллеру

Во вторник, 14 января, суд вынес решение по задержанному лидеру группы киллеров, которого подозревают в убийстве врача, активистки Евромайдана Амины Окуевой.

Святошинский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток. Подозреваемого отправили в СИЗО (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что подозреваемый Игорь Редькин выступил против трансляции судебного заседания, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. При этом видео и фотосъемку мужчины запретили.

Убийство Окуевой: суд вынес решение по задержанным

Защита Редькина отказалась комментировать решение суда, однако пообещала обжаловать его в апелляции. Также адвокаты заверили, что подозреваемый невиновен и у него серьезные проблемы со здоровьем.

Прокуратура же подчеркнула, что арест необходим из-за того, что Редькин может скрываться. Он свою вину полностью отрицает.

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