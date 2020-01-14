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14 января • обновлено в 18:26
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Убийство Окуевой: суд вынес решение по задержанному киллеру

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Во вторник, 14 января, суд вынес решение по задержанному лидеру группы киллеров, которого подозревают в убийстве врача, активистки Евромайдана Амины Окуевой.

Святошинский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток. Подозреваемого отправили в СИЗО (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что подозреваемый Игорь Редькин выступил против трансляции судебного заседания, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. При этом видео и фотосъемку мужчины запретили.

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Убийство Окуевой: суд вынес решение по задержанным

Убийство Окуевой: суд вынес решение по задержанным

Защита Редькина отказалась комментировать решение суда, однако пообещала обжаловать его в апелляции. Также адвокаты заверили, что подозреваемый невиновен и у него серьезные проблемы со здоровьем.

Прокуратура же подчеркнула, что арест необходим из-за того, что Редькин может скрываться. Он свою вину полностью отрицает.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Убийство Амины Окуевой
Персона
Амина Окуева
Место
Украина
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