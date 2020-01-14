Убийство Окуевой: суд вынес решение по задержанному киллеру

Во вторник, 14 января, суд вынес решение по задержанному лидеру группы киллеров, которого подозревают в убийстве врача, активистки Евромайдана Амины Окуевой.
Святошинский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток. Подозреваемого отправили в СИЗО (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Примечательно, что подозреваемый Игорь Редькин выступил против трансляции судебного заседания, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. При этом видео и фотосъемку мужчины запретили.
Убийство Окуевой: суд вынес решение по задержанным
Защита Редькина отказалась комментировать решение суда, однако пообещала обжаловать его в апелляции. Также адвокаты заверили, что подозреваемый невиновен и у него серьезные проблемы со здоровьем.
Прокуратура же подчеркнула, что арест необходим из-за того, что Редькин может скрываться. Он свою вину полностью отрицает.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2017 года в Киеве совершили покушение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.
Киллера удалось обезвредить и задержать. После этого Окуевой была предоставлена госохрана.
Когда время вышло, супругам предложили продолжить государственную охрану, однако они отказались от нее.
Амина и Адам не были признаны потерпевшими после первого покушения.
30 октября 2017 года на Осмаева и Окуеву снова напали под Киевом. В результате Окуева погибла.
12 января задержали группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году.
Задержанный организатор убийства Амины Окуевой входил в состав преступной группировки из семи человек.
Одним из киллеров, которых задержали, является фигурант дел о двух других убийствах – Игорь Редькин.
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