Убийство на АЗС в Николаеве: опубликовано первое видео с места ЧП

Опубликованы первые видео с места убийства трех сотрудников АЗС в Николаеве.

Преступление произошло в помещении газовой заправки "Фактор" по улице Новозаводская, передают "Новости-N".

Известно, что тела убитых нашла жена одного из работников заправки, которая пришла к мужу. Увидев, что в кассе никого нет, она вошла в помещение и увидела три трупа, лежащие в лужах крови. Она же и вызвала полицию.

На данный момент на месте преступления работает следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции города во главе исполняющим обязанности заместителя начальника ГУНП, полковником Иваном Выговским. Предварительная версия произошедшего – ограбление.

Отмечается, что АЗС "Фактор" является одной из крупнейших газовых заправок в городе. Здесь заправляются в основном маршрутки, а также водители транзитного транспорта. Ежедневный оборот заправки составляет сотни тысяч гривен.

Убийство на АЗС в Николаеве

Убийство на АЗС в Николаеве

Убийство на АЗС в Николаеве

Убийство на АЗС в Николаеве

Убийство на АЗС в Николаеве

Убийство на АЗС в Николаеве

Убийство на АЗС в Николаеве

Убийство на АЗС в Николаеве

Убийство на АЗС в Николаеве

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября в Николаеве на автозаправочной станции застрелили трех человек.

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