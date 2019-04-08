Убийство Гандзюк: в Херсоне срочно госпитализировали Мангера

В Херсоне госпитализировали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ХОГА Галина Ляшевская. "У него проблемы с сердцем. Точный диагноз мне неизвестен. Знаю только, что Владиславу Николаевичу стало плохо вечером 5 апреля – в день, когда на него снова надели электронный браслет", – сказала она.

Ляшевская добавила, что Мангер находится на стационарном лечении в Херсонском областном кардиологическом диспансере.

При этом адвокат Мангера Дмитрий Ильченко подчеркнул, что запланированное на сегодня на 15:30 заседание Шевченковского райсуда Киева, наверное, будет перенесено.

"Информации об отмене или переносе заседания у меня пока нет. Думаю, заседание все же состоится, но только для того, чтобы решить вопрос о переносе даты, так как Мангер не сможет присутствовать на суде по состоянию здоровья", – отметил юрист.

Владислав Мангер

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля на подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера надели электронный браслет.

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