Убийство Гандзюк: в деле произошел новый поворот

В уголовном производстве об убийстве украинской активистки Екатерины Гандзюк сменили группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство.

Решение было принято по результатам оперативного совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве Гандзюк, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Сейчас вновь созданной группой прокуроров обновлен план досудебного расследования по этим уголовным производствам. Досудебное расследование в них продолжается", – говорится в сообщении.

Катя Гандзюк Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Нападение произошло у дома, где она жила.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице.

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

24 июля ГПУ остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в организации нападения на активистку.

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