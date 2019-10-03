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3 октября • обновлено в 15:49
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Убийство Гандзюк: в деле произошел новый поворот

1.7т Читать материал на украинском

В уголовном производстве об убийстве украинской активистки Екатерины Гандзюк сменили группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство.

Решение было принято по результатам оперативного совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве Гандзюк, сообщает пресс-служба ГПУ.

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"Сейчас вновь созданной группой прокуроров обновлен план досудебного расследования по этим уголовным производствам. Досудебное расследование в них продолжается", – говорится в сообщении.

Катя Гандзюк

Катя Гандзюк

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Екатерина Гандзюк
Место
Украина
Теги
умерла Катя Гандзюк Офис генерального прокурора Украины
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