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Убийство Гандзюк: суд принял решение по Мангеру

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Шевченковский райсуд Киева отказался взять под стражу голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

При этом было принято решение надеть электронный браслет и отнять у него загранпаспорта. Срок действия меры пресечения – 60 дней, до 1 июня, сообщает "Громадське".

Владислав Мангер при этом заявил, что не удовлетворен решением суда и будет его обжаловать.

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Убийство Гандзюк: суд принял решение по Мангеру

Не довольны также и активисты, которые надеялись, что заседание суда 2 апреля закончится для подозреваемого арестом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Екатерина ГандзюкВладислав Мангер
Место
Украина
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