Убийство Гандзюк: суд принял решение по Мангеру

Шевченковский райсуд Киева отказался взять под стражу голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
При этом было принято решение надеть электронный браслет и отнять у него загранпаспорта. Срок действия меры пресечения – 60 дней, до 1 июня, сообщает "Громадське".
Владислав Мангер при этом заявил, что не удовлетворен решением суда и будет его обжаловать.
Не довольны также и активисты, которые надеялись, что заседание суда 2 апреля закончится для подозреваемого арестом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Генпрокуратура сообщила пошаговую схему организации убийства Гандзюк, назвав имена главных подозреваемых.
15 февраля залог был внесен и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
Также активисты обвинили руководителя Нацполиции Херсонской области Артура Мерикова в причастности к убийству Гандзюк.
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