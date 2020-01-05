Убийство двух девушек на Новый год в Киеве: опубликованы фото подозреваемых

Опубликованы фотороботы подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек в Подольском районе Киева.

По данным Киев Оперативный, за совершение преступления разыскиваются двое подозреваемых. Это Ксендзик Сергей Дмитриевич, 1985 года. Он родился в селе Любитов, Ковельского района Волынской области.

Ксендзик Сергей

Второй соучастник убийства – Бершацкая Елизавета Васильевна, 2000 года рождения. Она родом из села Липняжки, Добровеличковского района Кировоградской области.

Бершацкая Елизавета

Отметим, инцидент произошел в субботу, 4 января, по адресу улица Кирилловская, 127.

Тела хозяйка жилища нашла на балконе в шкафу. Уточняется, что погибшими оказались две девушки, одна из них – несовершеннолетняя. Их трупы были связаны скотчем.

Жильцы должны были сдать жилище 4 января, и когда хозяйка зашла в квартиру, то увидела на балконе в шкафу два трупа, лежащих друг на друге. Что произошло в квартире в период ее последней сдачи, устанавливают правоохранители. Также есть информация, что 3 января арендатор прислал женщине смс и сообщил, что они съедут раньше.

Убитые девушки

Позже выяснилось, что убитые девушки числились в розыске как пропавшие без вести еще со 2 января. Появились также жуткие фото их тел.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева, на улице Михаила Донца, 2а, пьяный мужчина устроил переполох. Он хотел сесть за руль, бил чужие авто и бросался на людей.

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