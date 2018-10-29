Убийство детей в Киеве: психолог поставила матери диагноз

36-летняя жительница Киева Екатерина Бабкина, утопившая своих сына и дочь, страдала от тревожно-депрессивного синдрома. При этом ТДС на самом деле является не конкретным заболеванием, а целым комплексом различных психиатрических расстройств.

Об этом ObozTV рассказала психолог Елена Рыхальская. Она также подчеркнула, что женщина явно заранее тщательно планировала это страшное убийство, то есть оно не являлось преступлением, совершенным в состоянии аффекта.

"Она даже испытывала некое подобие чувства вины, потому что перед этим она детей накормила в пиццерии, куда они любили ходить. По сути, она спланировала это убийство. Мы можем говорить о некоем психиатрическом механизме, который был запущен давно", - заверила Рыхальская.

Она уточнила: нельзя пытаться списать преступление на какие-либо неожиданные жизненные обстоятельства. Этот человек уже находился в состоянии, требующем госпитализации.

"Потому что я думаю, что здесь не только её личный выбор. Я думаю, что до отчаяния она была доведена каким-то психиатрическим диагнозом, который не был вовремя выявлен", - подытожила психолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинская учительница попала в скандал из-за обвинений в издевательствах над учениками младших классов.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.