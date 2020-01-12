"У меня ребенка убили!" Депутат Соболев озвучил новые обстоятельства в деле о покушении

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев просит передать дело о покушении, в результате которого погиб его 3-летний сын, в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

По словам депутата, он более двух недель пытался добиться передачи дела в ГСУ, однако безрезультатно. Об этом супруги Соболевых рассказали в интервью Hromadske.

Он отметил, что проводит собственное расследование покушения, в котором ему помогают "профессионалы своего дела", с которыми он дружит долгие годы.

"Мы продвинулись очень далеко. Почему мы начали это делать - потому что я не увидел никаких действий со стороны тех людей, которые должны это делать", – сказал он.

По словам Соболева, отец подозреваемого в организации преступления Юсупа Абуева, местонахождение которого неизвестно, выехал из Украины в Австрию, а следователи его не допросили.

Отец убитого в Киеве мальчика Соболев Коллаж

"Он один из посредников. Я вам даже больше скажу - две недели, пока его отец был в Киеве, я пытался с ними встретиться. Но он избегал встречи. Только когда он уехал в Австрию, позвонил мне и сказал: "Вы хотели меня увидеть? Прилетайте ко мне". И добавил, что ближайшие полгода не собирается возвращаться в Украину", – сообщил депутат.

Он отметил, что понял для себя мотив покушения, однако сейчас не готов говорить на эту тему.

"Я когда вам положу на стол n-е уголовные дела, по которым определенные лица никак не могут решить вопрос, тогда мы поговорим на эту тему. Определенным людям я мешаю в покупке их уголовных дел", – заявил депутат.

Как рассказал Соболев, его "заказывали" неоднократно. Он дал слово своей семье, что будет прилагать все усилия для того, чтобы такого горя больше не было ни у кого.

"Не дай бог кому-то иметь на руках запись того, что тебя заказали и не знать к кому обратиться. У меня ребенка убили, а я к господину генеральному прокурору стучусь. Реакции ноль. Когда мне подбросили чеку от гранаты с запиской, чтобы я бежал, потому что моим детям непоздоровиться... Да, не поздоровилось, но я ехать никуда не буду", – сказал депутат.

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