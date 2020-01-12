"У меня ребенка убили!" Депутат Соболев озвучил новые обстоятельства в деле о покушении

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев просит передать дело о покушении, в результате которого погиб его 3-летний сын, в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.
По словам депутата, он более двух недель пытался добиться передачи дела в ГСУ, однако безрезультатно. Об этом супруги Соболевых рассказали в интервью Hromadske.
Он отметил, что проводит собственное расследование покушения, в котором ему помогают "профессионалы своего дела", с которыми он дружит долгие годы.
"Мы продвинулись очень далеко. Почему мы начали это делать - потому что я не увидел никаких действий со стороны тех людей, которые должны это делать", – сказал он.
По словам Соболева, отец подозреваемого в организации преступления Юсупа Абуева, местонахождение которого неизвестно, выехал из Украины в Австрию, а следователи его не допросили.
Отец убитого в Киеве мальчика Соболев
Коллаж
"Он один из посредников. Я вам даже больше скажу - две недели, пока его отец был в Киеве, я пытался с ними встретиться. Но он избегал встречи. Только когда он уехал в Австрию, позвонил мне и сказал: "Вы хотели меня увидеть? Прилетайте ко мне". И добавил, что ближайшие полгода не собирается возвращаться в Украину", – сообщил депутат.
Он отметил, что понял для себя мотив покушения, однако сейчас не готов говорить на эту тему.
"Я когда вам положу на стол n-е уголовные дела, по которым определенные лица никак не могут решить вопрос, тогда мы поговорим на эту тему. Определенным людям я мешаю в покупке их уголовных дел", – заявил депутат.
Как рассказал Соболев, его "заказывали" неоднократно. Он дал слово своей семье, что будет прилагать все усилия для того, чтобы такого горя больше не было ни у кого.
"Не дай бог кому-то иметь на руках запись того, что тебя заказали и не знать к кому обратиться. У меня ребенка убили, а я к господину генеральному прокурору стучусь. Реакции ноль. Когда мне подбросили чеку от гранаты с запиской, чтобы я бежал, потому что моим детям непоздоровиться... Да, не поздоровилось, но я ехать никуда не буду", – сказал депутат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они – экс-бойцы УДА.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из здания.
Одним из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева оказался 20-летний Андрей Лаврега.
Также в сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявили о подозрении.
Шевченковский районный суд Киеве 4 декабря избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
По словам народного депутата 8-го созыва Игоря Мосийчука, организатором покушения на Соболева оказался Абуев.
Сам Абуев заявил, что непричастен к преступлению.
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