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27 марта • обновлено в 22:59
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У авто снесло крышу: в Харькове полиция попала в кровавое ДТП. Фото и видео

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В пятницу, 27 марта, в Харькове автомобиль патрульной полиции стал участником жуткого ДТП с участием еще двух авто, в результате которого пострадал как минимум один человек.

Авария произошла вечером на Проспекте Науки. Об этом сообщает Telegram-канал "Подслушано в полиции" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, полицейский Outlander осуществлял разворот, как в этот момент в него въехал Lexus и от удара вылетел в припаркованную у дороги Mazda.

ДТП с участием полиции в Харькове

ДТП с участием полиции в Харькове

t.me/podslyshenopolice

"Одного мужчину забрала бригада скорой помощи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте аварии работали полицейские и медики, обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП с участием полиции в Харькове

ДТП с участием полиции в Харькове

t.me/podslyshenopolice

ДТП с участием полиции в Харькове

ДТП с участием полиции в Харькове

t.me/podslyshenopolice

ДТП с участием полиции в Харькове

ДТП с участием полиции в Харькове

t.me/podslyshenopolice

ДТП с участием полиции в Харькове

ДТП с участием полиции в Харькове

t.me/podslyshenopolice

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом 27 марта произошло жуткое ДТП с участием мотоцикла, в результате которого погибли и водитель, и пассажирка.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина Харьков
Теги
авария ДТП Харьков ДТП
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