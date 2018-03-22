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Тымчук оценил опасность создания в Одессе "республики"

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Ситуация в Одессе с точки зрения возможных провокаций российских спецслужб "остается непростой".

Но в том, что мэр Одессы Геннадий Труханов не "крышует" диверсионную деятельность, можно не сомневаться, - заверил "Обозреватель" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

Отвечая на вопрос, можно ли рассматривать Одессу как город, находящийся в зоне риска с точки зрения попыток создания там "республики" наподобие "ЛНР" или "ДНР", нардеп признал: "Одесса – это город, на который мы изначально обращали внимание".

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По его словам, "Одесса остается непростой", прежде всего, из-за имеющегося в городе идеологического противостояния между проукраински и пророссийски настроенными жителями.

В этом контексте Тымчук заметил, что мэра города Труханова часто обвиняют в том, что он "заражен сепаратистскими идеями".

"Но если говорить о Труханове и каком-то возможном пророссийском курсе местной власти, то я бы не сказал, что здесь есть угроза. Да, его можно критиковать за определенные действия и определенные высказывания, но в то, что под его "крышей" могут существовать какие-то серьезные диверсионные группы – я никогда в жизни не поверю. Это просто исключено", - подчеркнул глава "Информационного сопротивления".

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Как писал "Обозреватель", главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что рассматривает возможность создания "Харьковской народной республики" и других сепаратистских формирований.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий ТымчукГеннадий Труханов
Место
УкраинаОдесса
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