Турчинов рассказал, как Януковичу удалось улизнуть от Авакова

Экс-президент Украины Виктор Янукович, бежав из своей резиденции в Межигорье в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года, направился в Крым, где спрятался на базе военно-морских сил России.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Он [Янукович] еще рассказывал, что Турчинов дал команду сбить вертолет (с помощью которого бывший президент пытался покинуть Украину, – ред.). Это неправда, никто команды "сбивать" не давал. Но я требовал посадить вертолет и привезти Януковича в Киев", – рассказал он.

Из Харькова Янукович вылетел в Донецк, а оттуда уже машинами поехал в Крым. За ним вслед отправились Арсен Аваков, нынешний глава МВД, и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Виктор Янукович Иллюстрация

"Поэтому на тот момент народные депутаты – Аваков и Наливайченко с десятью, по-моему, бойцами – вылетели в Крым.

В то же время мы надеялись, что местная власть, которая не убежала из страны, все-таки будет выполнять команды Киева и поможет задержать Януковича. Но, как доложили потом Аваков и Наливайченко, Янукович спрятался на базе военно-морских сил России. И понятно, что с десятью бойцами штурмовать Военно-морской флот РФ они не могли", – отметил Турчинов.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Турчинов, будучи и.о. президента, отдал приказ Внутренним войскам Украины выбить российский спецназ из захваченных административных зданий в Симферополе. Это произошло в самый разгар аннексии Крыма.

Ранее Турчинов рассказал о предпосылках захвата Крыма и Донбасса еще в 2013 году.

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