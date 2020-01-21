"Ребята спалились": Цимбалюк поймал Кремль на оговорке о "вечной" войне в Украине

Россия не намерена идти на мир с Украиной и декларирует это в заявлениях своего Министерства иностранных дел. Вместе с тем, страна-агрессор особо не скрывает того, что является стороной вооруженного конфликта на Донбассе.

Такой вывод сделал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк, проанализировав ответы МИД РФ по итогам годовой пресс-конференции его главы Сергея Лаврова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что "ключи от всех дверей", ведущих к урегулированию ситуации на Донбассе, якобы находятся в Киеве. Именно в этой фразе Цимбалюк и увидел, что агрессор не намерен заканчивать войну на чужой территории.

"Ихтамнет", но там российская техника военная, люди в российской форме, там российский рубль, там все по сути российское, российские флаги. А ключи от мира в Киеве. Бред. Но это говорит только об одном – что никакого мира они не хотят. Даже кум Путина говорит о том, что ключи от мира в Москве. А тут решили Медведчуку указать его место: что можно, конечно, быть родственником, но когда касается российского интереса, то ситуация другая", – объясняет журналист.

Война России на Донбассе

Кроме того, его смутило еще одно заявление МИД РФ о том, что установление прочного мира в Украине якобы отвечает российским интересам и должно позитивно сказаться на двухсторонних отношениях Украины и России.

"И тут хочется задать вопрос. Ребята, а вы не спалились? Какой мир и какие двухсторонние отношения, если вы говорите, что у нас "гражданская война", "там вас нет"? То почему тогда это должно влиять на двусторонние отношения? А все почему – потому что кое-кто трындит, лукавит, брешет", – жестко ответил Цимбалюк оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк напомнил о том, что во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин назвал Донбасс, где его страна ведет войну, "юго-востоком" Украины. По словам журналиста, это свидетельствует о том, что агрессор не намерен уходить с оккупированных регионов и даже увеличил свои территориальные претензии.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся