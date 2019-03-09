"Троллинг 80 левела": СБУ оригинально объяснила запрет на въезд скандальному журналисту

СБУ запретила въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу.

В пресс-службе отметили, что запрет действует сроком на один год.

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине. Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране, СБУ в соответствии с законодательством приняла решение о запрете ему въезда", – сказано в сообщении.

Отметим, что пользователи сети оценили "троллинг" спецслужб и их профессиональный юмор.

"СБУ, вы непревзойденные тролли. Спасибо, что вы есть и за то, что вы делаете", "Отличная работа при чудесным чувстве юмора. Респект СБУ. Кстати, наличие чувства юмора однозначно указывает на наличие интеллекта", "Троллинг 80 левела", "Троляки какие, ты посмотри", "Не только не пустили, но и потролили. Годно!" – поддержали в сети СБУ.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину на год запретили въезд пророссийскому журналисту из Австрии Кристиану Вершютцу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!