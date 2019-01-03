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В Харькове убили двух иностранных студенток: первые подробности

11.8тЧитать материал на украинском

В одной из арендованных квартир Харькова полиция обнаружила тела двух иностранных студенток со следами насильственной смерти.

Как сообщила пресс-служба ГУНП Харьковщины, 3 января в полицию обратился 19-летний студент одного из университетов. Парень попросил установить местонахождение двух своих подруг, с которыми он учится на втором курсе. Девушки не выходили на связь с 31 декабря.

Прибыв на место происшествия, работники полиции обнаружили в съемном жилье два женских тела без признаков жизни.

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В Харькове убили двух иностранных студенток: первые подробности

Харьков City

По данным группы "Харьков City", девушки прибыли в Харьков из Турции.

Уголовное производство открыто по ст. 115 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ведутся поиски преступников.

В Харькове убили двух иностранных студенток: первые подробности

Харьков City

В Харькове убили двух иностранных студенток: первые подробности

Харьков City

В Харькове убили двух иностранных студенток: первые подробности
В Харькове убили двух иностранных студенток: первые подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря в Виннице произошло жуткое преступление — в собственной квартире убили двух женщин и двух детей. Подозреваемый в преступлении был задержан в тот же день.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаХарьков
Теги
убийствокриминалНациональная полиция Украины
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