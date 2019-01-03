В Харькове убили двух иностранных студенток: первые подробности

В одной из арендованных квартир Харькова полиция обнаружила тела двух иностранных студенток со следами насильственной смерти.

Как сообщила пресс-служба ГУНП Харьковщины, 3 января в полицию обратился 19-летний студент одного из университетов. Парень попросил установить местонахождение двух своих подруг, с которыми он учится на втором курсе. Девушки не выходили на связь с 31 декабря.

Прибыв на место происшествия, работники полиции обнаружили в съемном жилье два женских тела без признаков жизни.

Харьков City

По данным группы "Харьков City", девушки прибыли в Харьков из Турции.

Уголовное производство открыто по ст. 115 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ведутся поиски преступников.

Харьков City

Харьков City

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря в Виннице произошло жуткое преступление — в собственной квартире убили двух женщин и двух детей. Подозреваемый в преступлении был задержан в тот же день.