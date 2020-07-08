ТКГ собралась на заседание по Донбассу: Украина потребовала прекращения огня

ТКГ собралась на заседание по Донбассу, Украины потребовала полного прекращения огня в связи с пожарами. Иллюстрация.

В среду, 8 июля, началось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по мирному урегулированию на Донбассе. Украинская сторона призвала к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в связи с пожаром на Луганщине.

Встреча будет проходить в формате видеоконференции. Об этом сообщило официальное интернет-представительство президента Украины на своем сайте.

Перед началом заседания руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возник масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди. Очаги горения по состоянию на 8 июля наблюдались в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Когда место ЧП посетил президент Украины Владимир Зеленский, ему доложили, что ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения. Учитывая опасность переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, Ермак призвал участников ТКГ к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", – сказал он.

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