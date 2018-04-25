Террористы устроили огненный ад на Донбассе: ранены 11 воинов АТО

За прошедшие сутки террористы российско-оккупационных войск осуществили 69 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, применив запрещенные Минскими соглашениями вооружения.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в результате выполнения боевых задач 9 украинских воинов получили ранения, еще двое - получили боевое травмирование.

В частности, на донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов и гранатометов противник обстрелял наши позиции в районе Ломакино. Также 120 мм минометы агрессор применил по защитникам Водяного, Новотроицкого, Гнутово и Пищевика, а минометы калибра 82 мм – в районе Широкино и Водяного. Из гранатометов боевики открывали огонь по укреплениям силам АТО неподалеку Лебединского, Талаковки, Авдеевки, Гнутово, Марьинки и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя, Первомайского, Красногоровки и шахты "Бутовка", из БМП – у Водяного, Пищевика и Гнутово, а из стрелкового оружия – в районе Каменки, Новомихайловки, Авдеевки, Талаковки, Марьинки и Водяного. Кроме того, защитников Талаковки, Павлополя и Широкино (поселки под Мариуполем) обстреливали вражеские снайперы.

На луганском направлении из запрещенной 122 мм артиллерии и неоднократно из 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали украинские позиции в Луганском. Также 120 и 82 мм минометы боевики применили по защитникам Новолуганского и Троицкого (на Светлодарской дуге). Кроме этого, из минометов калибра 82 мм огонь велся по нашим позициям в Новоселовке, из вооружения БМП – вблизи Крымского и Троицкого, гранатометов – около Валуйского, крупнокалиберных пулеметов – в районе Станицы Луганской, Крымского и Новоселовки, а снайперского оружия – под Новгородским.

Как сообщал "Обозреватель", Полторак назвал точную дату завершения АТО на Донбассе.