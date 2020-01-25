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25 января • обновлено в 20:35
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Террористы Путина развязали новые бои на Донбассе: есть раненый

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В пятницу, 25 января, на войне за независимость на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий.

Как сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар", – сказано в сообщении.

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Позиции бойцов ВСУ обстреляли возле таких населенных пунктов: Павлополь (дважды), Пески, Авдеевка, Березовое, Верхнеторецкое, Катериновка.

Война на Донбассе. Иллюстрация

Война на Донбассе. Иллюстрация

Фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным. Он также акцентировал: вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит исключительно от Российской Федерации.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
По-дохнет к утру, выродок ВСУшный
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