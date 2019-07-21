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Террористы ответят! На Донбассе произошла трагедия с бойцами ВСУ

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На Донбассе утром 21 июля во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе Счастья (Луганщина) двое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

О трагедии сообщает пресс-центр ООС. Уточняется, что в результате взрыва бойцы получили несовместимые с жизнью ранения и скончались на месте подрыва.

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Террористы ответят! На Донбассе произошла трагедия с бойцами ВСУ

ТСН

"Также в результате взрыва ранения получили еще двое военнослужащих. Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья – удовлетворительное", – сказано в сообщении.

Отмечается, что командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибших воинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделение Вооруженных сил Украины в субботу, 20 июля, провело одну из самых успешных и грандиозных боевых операций на Донбассе за время войны на востоке Украины.

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Темы
Российско-украинский конфликт Новости Донецка и Донецкой области Новости Луганска и Луганской области Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Порошенко Александр
Порошенко Александр
Перспективненько! Приятненько! Так держать!
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Плехов Александр
Плехов Александр
А чё столько тролей рашкинских здесь столько, на расее сайтов срачных мало что ли?
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Хряк Шоколадный
Хряк Шоколадный
Плехов Александр, в том-то и дело, что срачные сайты ВСЕ на Oкраине.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Плехов Александр, там шароварники минстэця все засрали.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
може сами схемы заграждений попутали ..
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Нэзабаром Сравні, попэрэдныкы продали левые карты минирования.
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