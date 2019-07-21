Террористы ответят! На Донбассе произошла трагедия с бойцами ВСУ

На Донбассе утром 21 июля во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе Счастья (Луганщина) двое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

О трагедии сообщает пресс-центр ООС. Уточняется, что в результате взрыва бойцы получили несовместимые с жизнью ранения и скончались на месте подрыва.

ТСН

"Также в результате взрыва ранения получили еще двое военнослужащих. Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья – удовлетворительное", – сказано в сообщении.

Отмечается, что командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибших воинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделение Вооруженных сил Украины в субботу, 20 июля, провело одну из самых успешных и грандиозных боевых операций на Донбассе за время войны на востоке Украины.

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