Террористы накрыли минами ВСУ на Донбассе: ранены двое воинов

На Донбассе ранили двух воинов ВСУ. Слово и дело

Утром 12 июля российские террористы на Донбассе вопреки Минским договоренностям обстреляли позиции ВСУ из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате ранения получили двое украинских воинов.

Как сообщили на странице штаба ООС в Facebook, оккупанты открыли огонь по позициям защитников неподалеку Опытного, что в Донецкой области.

"В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

В ответ военнослужащие ВСУ применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ. Потери оккупантов уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получили трое украинских защитников. В ответ воины ВСУ уничтожили троих и ранили одного оккупанта.