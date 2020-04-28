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28 апреля • обновлено в 15:35
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Террористы на Донбассе задумали обострение на майские праздники: разведка раскрыла коварный план

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Российские террористы на Донбассе готовятся к обострению в период майских праздников. Для того, чтобы скрыть свои маневры, они начали массированные обстрелы позиций Объединенных сил из запрещенного оружия.

Об хитром плане оккупантов стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины. В частности, отмечается, что командование российских оккупационных войск активизировало обстрелы позиций подразделений ОС на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях.

Обстрелы террористов "Л/ДНР"

Обстрелы террористов "Л/ДНР"

"Реал"

"При этом для поражения личного состава и наиболее важных целей оккупанты увеличили интенсивность применения запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов, а также гранатометов, стрелкового и снайперского оружия", – говорится в сводке.

Таким образом противник пытается отвлечь внимание от тех направлений, на которых скрыто осуществляется подготовка к провокации обострения обстановки в период проведения майских праздников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее разведка установила, что российские террористы на Донбассе продолжают использовать период карантина из-за коронавируса для дестабилизации на фронте.

  • Оккупанты устанавливают дополнительные минные поля, в том числе на потенциальных участках разведения войск, в непосредственной близости от дорог и сельскохозяйственных угодий.

  • Кроме того, противник продолжает удерживать на скрытых огневых позициях 122-мм гаубицы Д-30 и самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Главное управление разведки Министерство обороны Украины
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Не успели задумать, а Об хитром плане оккупантов уже стало известно Главному управлению разведки. ЦРУ и ФСБ нервно курят в сторонке)))
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Значит ждем провокации от ка ра те лей...
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