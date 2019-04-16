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Террористы "Л/ДНР" подорвались на своей мине: момент попал на видео

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На Донбассе погибла пара террористов, глупо подорвавшись на собственной мине.

Об этом в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав видео самоликвидации боевиков бандформирований "Л/ДНР".

"Российские оккупанты встретили свою мину и сняли онлайн-экшн", – подписал украинский военнослужащий уникальные кадры.

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На записи видно, как несколько террористов "Л/ДНР" пытаются пройти по лесу, но в один момент подрываются на своей же мине. Более того, боевики успевали снимать все происходящее на камеру.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
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