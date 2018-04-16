Террористы "ДНР" начали "ядерный геноцид" Донбасса

Террористы "ДНР" начали затопление шахты "Юнком" в Енакиево, где во времена СССР проводились ядерные испытания.

При Украине шахта стояла на вечной сухой консервации, и ни одному правительству не пришло в голову ее затопить, а "патриоты Донбасса" решили не тратиться на водоотлив, написал в Facebook журналист Денис Казанский.

"Местные жители выступали против, но кто будет слушать бесправных людей? Теперь трудно даже приблизительно сказать, что будет, если вода размоет радиоактивные породы", – сообщил он.

шахта "Юнком" was.media

Казанский отметил, что террористы рассказывают, что на ремонт оборудования, чтобы откачивать воду, нужно потратить 600 млн рублей, которых у них нет.

"Большой привет всем, кто в 2014 году топил за отделение от Украины, доказывая, что богатая нефтяная Россиюшка не бросит в беде и будет осыпать Донбасс щедрыми денежными вливаниями. Ага, щас!.. Людишки могут и радиоактивную водичку попить. Ничего с ними не станется. Это же не украинский язык в школах изучать. Переживут", – добавил он.

Напомним, 14 апреля террористы "ДНР" полностью остановили откачку воды на енакиевской шахте "Юнком", где 16 сентября 1979 года был произведен ядерный взрыв с целью снижения напряжения в горном массиве.

По информации экологов, это может нанести катастрофический урон целому региону и акватории Азовского моря.