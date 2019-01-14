Технология обмана: кто и зачем вставил Слюсарчуку наушник в игре против "Рыбки"

Андрей Слюсарчук остается одним из известнейших в Украине людей. Самое громкое медийное "разоблачение" в истории Украины обрастает новыми изюминками: обвинения, выдвинутые против профессора с уникальной памятью, оказались несостоятельными. Приговор, которым Слюсарчука обвинили в подделке документов о медицинском образовании и смертях пациентов, был отменен Высшим и апелляционным судами. То есть его дипломы – настоящие.

Сам "Доктор Пи" наотрез отказывается общаться с прессой. Однако появилась информация о том, что профессор снова занимается наукой, работает старшим научным сотрудником в НПК "Экофарм", участвует в разработке медпрепаратов. Об этом в недавнем интервью рассказал президент компании "Экофарм" Анатолий Новик. Уровень Слюсарчука как врача и ученого уникален – считает руководитель крупнейшей фармкомпании. "Доктор Пи" часто посещает европейские страны по приглашению коллег и имеет научную и медицинскую практику. Сегодня он снова востребован и успешен, и это удивительно, учитывая то, что ему пришлось пережить – потерю здоровья, друзей, многих социальных связей.

Андрей Слюсарчук Комсомольская правда

Анатолий Новик указывает на заказной характер преследования "Доктора Пи" и считает, что дискредитацией Слюсарчука российские спецслужбы заблокировали создание в Украине Института мозга. По его словам, страна лишилась перспективы в развитии нейронауки, которая является приоритетной для развитых государств. Он также сообщил, что Слюсарчук продолжает совершенствоваться в шахматах, демонстрирует уникальные возможности своей памяти и даже предложил десять тысяч долларов любому шахматисту, который повторит достижения профессора.

Мы связались с Анатолием Новиком, который сообщил, что предложение не возбудило критиков "Доктора Пи" – не появилось ни одного желающего повторить "фокусы" Слюсарчука. Новик считает, что шахматисты, обвинявшие Слюсарчука в читтерстве, понимают, что никто из них не в состоянии противостоять "Рыбке".

Действительно, никто из возмущенных шахматистов так и не озвучил убедительного доказательства того, как "Доктор Пи" якобы "обманул компьютер". Основная медийная версия - подозрение о якобы использовании им микронаушника для подсказок – была распространена телепрограммой "Гроши", которая в конце 2011 года представила на канале 1+1 сюжет "Секреты трюков "Доктора Пи".

Автор фильма – журналист Виталий Ермак – демонстрирует "чудеса памяти", повторяя достижения Слюсарчука и утверждает, что это возможно благодаря микронаушнику. И эту "технологию" якобы "раскусил" специалист по защите информации – некто Илья Низовцев.

Интересно, что попытки обнаружить в открытых источниках упоминания о "специалисте по защите информации" Илье Низовцеве ни к чему не привели. В Украине это имя в таком специфическом контексте не упоминается вообще! Поэтому вопрос к авторам программы "Гроши" о квалификации и авторитете "эксперта" в фильме, с помощью которого обществу скормили версию об использовании Слюсарчуком микронаушника – остается открытым. Как и то, почему они не обратились к настоящим специалистам. Скажем, тем, которые обеспечивали защиту информации непосредственно во время игры Слюсарчука с программой "Рыбка". Что было бы абсолютно логично для журналистов, претендующих на объективность. Учитывая, что работали тогда не безымянные "эксперты", а сотрудники известного предприятия "РИАС".

Директор предприятия Александр Шпита, посмотрев по нашей просьбе сюжет программы "Гроши", не скрывает эмоций: "Пусть автор фильма и "эксперт" придут к нам и покажут свои "чудеса". Посмеемся вместе…" Хотя на самом деле, признает Шпита, ситуация смешной не выглядит, скорее наоборот.

РИАС – разработчик передового оборудования, которое используется органами власти Украины, военными и спецслужбами. Игра Слюсарчука с "Рыбкой", утверждает Александр Васильевич, была "накрыта" глушением с такой же тщательностью, как самые высокие кабинеты страны.

- Мы блокировали тогда все возможные каналы передачи данных, начиная от мобильной связи и всеми известными речевыми диапазонами, заканчивая постоянным мониторингом магнитного поля. Ни один мобильный телефон, ни одна блютуз-гарнитура, сеть вай-фай во время игры не работали! Наши изделия сертифицированы многими государственными органами, СБУ, Укрчастотнадзором. Образно говоря, "против Слюсарчука" мы выставили оборудование, которое обеспечивает защиту во время, скажем, заседаний кабинета министров или коллегии МВД. Да, там тоже работают наши изделия. Причем мы гарантированно глушим даже базовые станции связи, расположенные в радиусе 50-ти метров!

Поэтому шансов принять какую-либо информацию извне у Слюсарчука не было. Работали комплексы активной и линейной защиты информации, защиты радиотехнического и вибро-акустического каналов, блокираторы беспроводных сетей связи, голосовые генераторы радиочастотного шума…

Мы профессионалы в этой области. Кроме непосредственно "заглушки", занимаемся разработкой и производством техники для поиска закладных устройств или "жучков". У нас есть программные комплексы исследования электромагнитных излучений, позволяющие в реальном времени отслеживать частоты, "привычные" для определенного места и отлавливать возникающие чужеродные. Такой комплекс работал и во время игры, и мы гарантируем – в зале и на сцене не возникло ни одной попытки передачи информации по "нетипичным" частотам. Оборудование позволяет моментально сканировать проникновение сигнала на любой частоте и сбивать его.

- Однако тема с микронаушником многих убедила. Могли ли вы что-то упустить? Скажем, какой принцип работы этого устройства, не могла ли быть его частота незакрытой?

- Исключено. Микронаушники, даже самые передовые на то время, работали по принципу обычного блютуза, причем с крайне маломощным сигналом. Об этой примитивной технологии речь вообще не может идти – такой сигнал гарантированно был заблокирован. К тому же есть тонкость – в непосредственной близости от микронаушника на теле человека, должно быть приемо-передающее устройство. Скажем, спрятанное под одеждой. Проще говоря, должен быть телефон и "петля" - гарнитура. Но на Слюсарчуке ничего не было!

- Откуда вы знаете?

- Мы по роду деятельности люди недоверчивые… Перед началом игры в отдельной комнате наши специалисты обследовали Слюсарчука. Осмотрели и уши - ничего. Поверьте – уж мы бы точно увидели микронаушник. Не такой уж он и "микро"! Мы учли и то, что существуют "продвинутые" скрытые устройства весом 1-2 грамма – самарий-кобальтовые магниты, - которые лепятся прямо на барабанную перепонку и увидеть их трудно. Поэтому дополнительно просканировали высокочувствительным металлоискателем, улавливающим устройства весом от одного грамма на расстоянии 10 см.

Но даже у самарий-кобальтового микронаушника "петля" должна быть обязательно! Современные технологии уже дают возможность закамуфлировать гарнитуру под часы, кредитную карту, авторучку… Поэтому профессора раздели, простите за подробность, до трусов. Исследовали костюм, который он при нас и надел. Скажу больше – костюм был куплен Слюсарчуком непосредственно по пути на игру, то есть "вшить" туда ничего не могли. Ремень, запонки, зажим на галстуке мы также тщательно проверили. И после этого наши ребята сопроводили профессора на сцену, убедившись, что по пути у него не был контакта ни с кем, кто мог бы что-то передать.

Поэтому все рассказы о микронаушнике – это примитивные инсинуации, рассчитанные на публику, не разбирающуюся в такого рода тонкостях. Журналисты сознательно обманули общество, обвинив Андрея Сюсарчука в "афере", которой он не совершал. Самое отвратительное, что для убедительности они манипулятивно "смоделировали" ситуацию. Могу пригласить авторов сюжета с 1+1 вместе с их "экспертом" к нам – пусть покажут свои "таланты" с микронаушником в тех условиях, в которых играл Слюсарчук… Хочу посмотреть, как их "технология" сработает. И пусть потом расскажут, кто и главное – зачем - придумал этот "красивый" сюжет для их телеспектакля.

- Ваша уверенность в чистоте этой игры базируется только на доверии с собственной технике? Или есть другие доводы?

- Безусловно, есть. Утверждения о якобы подсказках разбиваются о простой вопрос – кто мог передавать Слюсарчуку ходы, причем со скоростью, на порядок превышающей скорость "Рыбки"? Мы анализировали и этот момент. На то время шахматной программы, которая "думала" бы быстрее "Рыбки" и могла бы ее обыграть, не существовало! При этом на планете нет человека, способного обыграть эту программу! Кто в таком случае подсказывал? А ведь на компьютере, который играл против Слюсарчука, "Рыбка" была выставлена на максимальную мощность – 3200 Эло! Это уровень шахматиста, недостижимый для человека и максимальный для этой компьютерной программы. То есть у другого компьютера, если бы он и использовался, шансов на победу не было бы!

Да и скорость реакции Слюсарчука на ответный ход полностью исключает подсказки. Мы, как специалисты по защите информации, знаем, что передача от "суфлера" происходит с задержкой во времени. К тому же получение и обработка информации извне, задержка во времени всегда отражаются на поведении, мимике, - есть масса тонкостей, по которым специалист видит человека, "работающего" с чьей-то удаленной помощью. Мы за этим моментом тоже наблюдали.

Скажу больше – один из наших сотрудников постоянно мониторил зал: не передаются ли световые сигналы, даже просто жесты и знаки!

Поэтому логика тех, кто фантазирует на тему микронаушника или другого способа передачи информации, абсолютно ущербна. Первое - наушника не было. Второе - если бы был, то не работал бы, потому что все глушилось. Третье - если бы и существовал неизвестный нам канал связи (что невозможно), то смысла в нем никакого, потому что подсказать просто некому.

То есть говорить об "афере" в таком ключе – абсурдно. А то, что в результате этого абсурда на уникального человека навесили клеймо афериста - преступно. Кстати, сам профессор Слюсарчук настаивал на том, чтобы все возможные сигналы глушились максимально мощно – на грани вреда для здоровья. Должен отметить, что он вообще удивительный человек – хоть мы и не общались близко, но в его невероятной памяти и способностях приходилось убеждаться не раз. Например, он объяснял нам систему подготовки к игре. Профессор использовал для расшифровки алгоритмов работы "Рыбки" мощный сервер. Обрабатывать информацию ему помогали несколько ученых, специалистов в информатике и математике. Поняв, как "думает" программа, Слюсарчук понял, что может ее обыграть. Тонкость лишь в том, что ни один человек не может считать быстрее компьютера, а Слюсарчук с его невероятной памятью на это способен. Вот, если схематично, в этом и состоит основная идея этого эксперимента.

Мне приходилось убеждаться как в его удивительных способностях запоминать, как и в том, насколько тонкой интуицией он обладает. Помню, настаивая на учете всех аспектов обеспечения чистоты этой игры, он неоднократно говорил о том, что чувствует – игра с "Рыбкой" может стать для него фатальной. Но отказаться от этого эксперимента он тоже не мог себе позволить, для него это была очень важная демонстрация технологий работы с памятью. И он оказался прав в своих опасениях! Кстати, главный судья той игры от федерации шахмат - Леонид Боданкин - так и сказал как-то профессору – мол, за то, что он делает, в средние века сжигали на костре… И ведь сожгли в буквальном смысле! И не в шестнадцатом веке, когда правила инквизиция, а в двадцать первом. Когда уникально одаренные люди должны быть движущей силой науки и технологий, Украина прилюдно линчевала того, кем должна была гордиться. Вот это сложно понять, честно говоря…

- А к вам обращался раньше кто-нибудь за разъяснениями? Может, пресса не знала о том, на каком уровне была поставлена ваша работа во время игры?

- В ходе игры к операторам нашего комплекса подходили журналисты, спрашивали, чем те занимаются. Представители прессы имели информацию о том, что все каналы передачи информации глушатся и идет мониторинг поля. Но после того, как против Слюсарчука началась кампания "разоблачения" с утверждениями о том, что ему якобы "подсказывали", никто не обратился к нам хотя бы за одним комментарием! Думаю, прессе не было это интересно, наш ответ о невозможности подсказок разбил бы тот образ "афериста", который они создавали.

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