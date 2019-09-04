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4 сентября • обновлено в 10:58
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Тащил тело дворами: появились детали зверского убийства женщины на Харьковщине

1.1т Читать материал на украинском

Село Лозовая на Харьковщине потрясло убийство 40-летней Ирины Черкасовой, которую зверски зарезал и выбросил в мусорный бак местный житель.

Как выяснилось, подозреваемый уже задержан. Им оказался бывший военный 54-летний Сергей Романцов. Как говорят в местной полиции, мужчина 10 лет находился в розыске за то, что подрезал ножом лозовчанина, но только сейчас его удалось поймать. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Ирина Черкасова

Ирина Черкасова

"Город Х"

В анамнезе у него имеется психическое расстройство. Во время службы он пытался свести счеты с жизнью и выстрелил себе в голову, но чудом остался жив, пишет "Город Х".

Отмечается, что вечером 1 сентября женщина пошла в кафе и познакомилась с компанией мужчин, которые отдыхали в заведении. Ночью, когда кафе закрылось, группа переместилась к ТРЦ "Натали", где продолжили общаться. Именно возле этого здания и произошло преступление.

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Подозреваемый Сергей Романцов

Подозреваемый Сергей Романцов

Полицейские с помощью камер видеонаблюдения восстановили весь маршрут подозреваемого и жертвы. Отмечается, что после совершения убийства мужчина около 200 м тащил дворами тело Ирины к мусорной свалке.

Осторожно! Жесткий кадр

Тащил тело дворами: появились детали зверского убийства женщины на Харьковщине

Пресс-служба ГУ НП в Харьковской области

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Черновицкой области задержали женщину, которая в июне выбросила труп своего трехлетнего сына в чемодане на свалку.

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Место
Украина Харьков
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Golan Sim
Golan Sim
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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