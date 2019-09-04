Тащил тело дворами: появились детали зверского убийства женщины на Харьковщине

Село Лозовая на Харьковщине потрясло убийство 40-летней Ирины Черкасовой, которую зверски зарезал и выбросил в мусорный бак местный житель.
Как выяснилось, подозреваемый уже задержан. Им оказался бывший военный 54-летний Сергей Романцов. Как говорят в местной полиции, мужчина 10 лет находился в розыске за то, что подрезал ножом лозовчанина, но только сейчас его удалось поймать. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Ирина Черкасова
"Город Х"
В анамнезе у него имеется психическое расстройство. Во время службы он пытался свести счеты с жизнью и выстрелил себе в голову, но чудом остался жив, пишет "Город Х".
Отмечается, что вечером 1 сентября женщина пошла в кафе и познакомилась с компанией мужчин, которые отдыхали в заведении. Ночью, когда кафе закрылось, группа переместилась к ТРЦ "Натали", где продолжили общаться. Именно возле этого здания и произошло преступление.
Подозреваемый Сергей Романцов
Полицейские с помощью камер видеонаблюдения восстановили весь маршрут подозреваемого и жертвы. Отмечается, что после совершения убийства мужчина около 200 м тащил дворами тело Ирины к мусорной свалке.
Осторожно! Жесткий кадр
Пресс-служба ГУ НП в Харьковской области
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Черновицкой области задержали женщину, которая в июне выбросила труп своего трехлетнего сына в чемодане на свалку.
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