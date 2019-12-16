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16 декабря • обновлено в 17:02
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Сытника признали виновным в коррупции: появился документ суда

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Сарненский районный суд Ривненской области обнародовал резолютивную часть постановления, в котором признается виновность директора НАБУ Артема Сытника в коррупционном нарушении.

Фото документа оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. Согласно ему, решение о причастности Сытника к коррупционным действиям является окончательным.

Артем Сытник

Артем Сытник

"Деловая столица"

"Постановление Сарненского районного суда Ривненской области от 6 сентября 2019 года относительно Сытника Артема Сергеевича о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 172-5 КУоАП оставить без изменений, а апелляционные жалобы Сытника и его защитника без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу немедленно после его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит", – говорится в постановлении.

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Постановление суда о виновности Сытника в коррупционном нарушении

Постановление суда о виновности Сытника в коррупционном нарушении

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Артем Сытник
Место
Украина
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Джулиани: Обама и Порошенко ограбили Украину на $ 100 млрд. Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани публикует в Twitter доказательства того, что власть на Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и её агентурной сетью во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Порошенко и его соратники вывели и украли из страны, как утверждает Джулиани, более $ 100 млрд. По словам адвоката, часть этих денег шла членам Демократической партии, в частности, Джо Байдену и Хиллари Клинтон. «70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима», — пишет Джулиани. По его словам, факты свидетельствуют, что коррупция на Украине была «настолько обширной и ужасной, что президент был обязан просить о расследовании США — Украина». «Импичмент (Трампа) — часть прикрытия демократов… Также Национальный комитет Демократической партии США сговорился с Украиной уничтожить кандидата Трампа. Порошенко и его подельники прямо вмешивались в демократические выборы США и за это они ответят сполна», — заявил адвокат. Джулиани утверждает, что в связи с этой ситуацией Байден просил президентаВладимира Зеленского не преследовать Порошенко. «Они грабили Украину и прикрывали свои преступления высокими ценностями», — пишет Джулиани.
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