Сытника признали виновным в коррупции: появился документ суда

Сарненский районный суд Ривненской области обнародовал резолютивную часть постановления, в котором признается виновность директора НАБУ Артема Сытника в коррупционном нарушении.

Фото документа оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. Согласно ему, решение о причастности Сытника к коррупционным действиям является окончательным.

Артем Сытник "Деловая столица"

"Постановление Сарненского районного суда Ривненской области от 6 сентября 2019 года относительно Сытника Артема Сергеевича о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 172-5 КУоАП оставить без изменений, а апелляционные жалобы Сытника и его защитника без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу немедленно после его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит", – говорится в постановлении.

Постановление суда о виновности Сытника в коррупционном нарушении

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сытник со своей семьей отдыхает в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" не первый год.

За период с 2017 по 2019 года Сытник был в угодье минимум пять раз. За каждый уикенд было заплачено в среднем около 100 тыс. гривен.

За счет друга директора НАБУ на стол подавали колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь – коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

В последний отдых гости разбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники – $8,5 тысяч.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро из-за незадекларированного отдыха.

6 сентября 2019 года Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области. Тот несколько лет подряд за счет одного из бизнесменов отдыхал на элитном курорте.

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