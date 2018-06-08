След Кадырова, связь с Мосийчуком и преступления по всей Европе: Адам Осмаев раскрыл данные о киллере

Артур Кринари, который покушался на жизнь Адама Осмаева и Амины Окуевой под видом французского журналиста, подозревается также в совершении преступления на территории Австрии.

OBOZREVATEL получил эксклюзивные документы от Адама Осмаева, из которых ясно, что Кринари выполнял задачи Рамзана Кадырова по всей Европе – принудительно возвращал в Чечню непокорных земляков.

Защита Адама Осмаева уточнила, что еще рано говорить о том, что в деле покушения нет российского или чеченского следа.

Адам Осмаев и Амина Окуева Фото с Facebook Амины Окуевой

"В обвинительном акте есть указание, что следствием направлялись запросы в компетентные органы РФ и Республики Австрия. РФ ограничилась ответом, где перечислила шлейф преступлений Кинкари (мошенничество, похищение человека, присвоение или растрата, вымогательство, кража, подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний) и прекратили переписку", - рассказала OBOZREVATEL адвокат Адама Осмаева Марина Мацегора .

По ее словам, ответ Австрии в свою очередь крайне интересен.

"Австрия подтвердила личность Кринари (Денисултанова), а также предоставила сведения, что он подозревается в совершении преступлений на территории Австрии (попытка суворого принуждения, попытка оповещения иностранного государства), за которые предусмотрено законом лишение свободы не менее 10 лет и предоставлено разрешение на его задержание в границах Республики Австрия. А именно давление с целью отказаться от иска в Европейский суд по правам человека, на чеченского политического беженца Умара Израилова, который причиной своего бегства из Чечни называл массовые пытки с участием президента Чечни", - пояснила Мацегора.

Также в обвинительном акте указано, что Кинкари покушался на Адама Осмаева и Амину Окуеву из чувства неприязни.

Адам Осмаев АиФ

"Да, действительно, в обвинительном акте указано, что Кринари имел неприязненное отношение к Адаму Осмаеву и Амине Окуевой на почве их выступлений против политики руководства Российской Федерации и Чеченской Республики и активного участия в проведении АТО на востоке Украины. Позиция потерпевших, Адама Осмаева и мамы Амины Окуевой, Ирины Каминской, по этому поводу несколько отличается и дополняет позицию прокуратуры. Вполне возможно, что Кринари ненавидит Адама Осмаева и Амину Окуеву и считает их предателями чеченского народа", - сообщила Мацегора.

Тем не менее, по ее словам, учитывая богатый андеграунд последнего, потерпевшие более склонны к мысли, что скорее это было выполнение работы, заказа за деньги. "Ждем рассмотрения по сути. Также потерпевшие отдают себе отчет, что единого реестра киллеров, равно как и иные доказательства принадлежности к профессии получить весьма сложно", - подчеркнула Мацегора.

А вот сам Адам Осмаев сообщил OBOZREVATEL, что действительно есть связь между покушением на него и депутата Игоря Мосийчука. "Известно, что подсудимый несколько раз встречался с экс-депутатом Госдумы РФ, Ильей Пономаревым под видом журналиста, а также с руководителями Радикальной партии, на одного из которых в дальнейшем было также совершенно покушение (Игорь Мосийчук). Для нас очевидно, что подсудимый выполнял задачи от российских спецслужб, но без признания это очень сложно доказать, как мы видим из дела Бабченко", - сообщил Осмаев.

Кринари - личный киллер Кадырова

Также Адам Осмаев передал OBOZREVATEL документы. Это переписка украинских правоохранительных органов с представителями правоохранительных органов России и Австрии.

Из ответа Управления безопасности Вены можно понять, что Кинкари (он же Денисултанов, Дакар, Курмакаев) признался, что работает на президента Чечни. Его непосредственным начальником является некий "Тимур", который называет себя "Лордом", и которого называют правой рукой президента.

"Он работает в ведомстве, миссия которого лежит в том, чтобы привезти чеченцев, которые живут за границей, в Чечню", - говорится в документе. Его заданием было привезти в Чечню некоего Израилова. Кинкари (в документах он идет под фамилией Курмакаев) получил задание устранить Израилова. Но поскольку он не хотел убивать, но боялся репрессий Кадырова против себя и своей семьи, он сообщил об этом австрийским компетентным органам, надеясь на помощь.

Кто такой Израилов? Он приехал в Австрию просить политического убежища еще в 2005 году. Причиной побега из Чечни назвал массовые пытки, в которых принимал участие и сам Разман Кадыров.

Также Израилов подал против России иск в суд по правам человека в Страстбурге.

Кинкари (Курмакаев) втретился с Израиловым 8 июня 2008 года и сообщил ему, что Кадыров обещает ему деньги, работу и отсутствие проблем в обмен на то что он остановит дело в Страсбургском суде. А если он откажется, то его близких в Чечне ждут проблемы. Также он сообщил, что в Словакии Израилова ждут люди, которые его убьют.

Израилов уехал в другую страну, однако позже он был убит на улице в Вене.

Как сообщал OBOZREVATEL, на суде по делу о покушении на Адама Осмаева и Амину Окуеву в июне 2017 года зачитали обвинительный акт. В нем не оказалось намека на российский или чеченский след. А мотивом покушения названа личная неприязнь.