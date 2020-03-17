Суд по делу МН17 в Нидерландах пройдет в закрытом режиме: что случилось

Судебное заседание по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17, назначенное на 23 марта, состоится в отсутствие публики.

При этом за ходом слушаний можно будет следить в прямом эфире на сайте суда. Об этом сообщает Reuters.

"Уголовное дело по MH17 будет продолжаться, как и планировалось, но в адаптированной форме. Родственники, пресса, общественность и другие заинтересованные стороны не могут присутствовать на этом слушании в судебном комплексе Схипхола", – говорится в сообщении.

Суд по делу МН17 23 марта пройдет в закрытом режиме

Подчеркивается, что с 17 марта в Нидерландах будут закрыты все суды – с целью предотвращения распространение коронавируса. Поэтому слушания можно смотреть в прямом эфире на веб-сайте www.courtmh17.com.

"В принципе, дела не будут рассматриваться в суде до 6 апреля, однако ограниченное число дел будет по-прежнему рассматриваться в суде, включая уголовное производство MH17", – отмечается в сообщении.

Известно, что 23 марта в Судебном комплексе Схипхол Окружной суд Гааги вынесет решения по заявлениям и запросам, которые были представлены 9 и 10 марта. После оглашения решений суд, как ожидается, приостановит рассмотрение дела до 10 утра 8 июня.

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