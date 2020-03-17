Суд по делу МН17 в Нидерландах пройдет в закрытом режиме: что случилось

Судебное заседание по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17, назначенное на 23 марта, состоится в отсутствие публики.
При этом за ходом слушаний можно будет следить в прямом эфире на сайте суда. Об этом сообщает Reuters.
"Уголовное дело по MH17 будет продолжаться, как и планировалось, но в адаптированной форме. Родственники, пресса, общественность и другие заинтересованные стороны не могут присутствовать на этом слушании в судебном комплексе Схипхола", – говорится в сообщении.
Суд по делу МН17 23 марта пройдет в закрытом режиме
Подчеркивается, что с 17 марта в Нидерландах будут закрыты все суды – с целью предотвращения распространение коронавируса. Поэтому слушания можно смотреть в прямом эфире на веб-сайте www.courtmh17.com.
"В принципе, дела не будут рассматриваться в суде до 6 апреля, однако ограниченное число дел будет по-прежнему рассматриваться в суде, включая уголовное производство MH17", – отмечается в сообщении.
Известно, что 23 марта в Судебном комплексе Схипхол Окружной суд Гааги вынесет решения по заявлениям и запросам, которые были представлены 9 и 10 марта. После оглашения решений суд, как ожидается, приостановит рассмотрение дела до 10 утра 8 июня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек, которые находились на борту.
При этом на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.
Сторона обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 заявила, что располагает доказательствами о том, что лайнер был сбит из российской установки "Бук".
Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал задавать вопросы о том, кто сбил Boeing.
Напомним, в Гааге накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест под посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.
Адвокат Джерри Скиннер подал иск против России и лично президента Владимира Путина от имени 40 семей родственников жертв катастрофы МН17 в Европейский суд по правам человека.
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