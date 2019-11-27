В 50 раз меньше, чем просили: суд избрал меру пресечения Садовому

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение по скандальному делу в отношении мэра Львова Андрея Садового.

На заседании 27 ноября он постановил применить к подозреваемому залог в размере 1 млн 56 тысяч 550 гривень (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На внесение денежной суммы у мэра Львова есть 5 дней. Также суд обязал его "прибывать к детективу, прокурору, следователю, в суд по первому требованию".

Кроме того, Садовый должен сообщать об изменении места жительства или места работы, а также "воздержаться от общения" с другими фигурантами дела об обстоятельствах производства.

В суде Садового поддерживали его жена Екатерина, адвокаты, а также народные депутаты Украины восьмого созыва от фракции "Самопоміч" Оксана Сыроид, Олег Березюк и Татьяна Острикова. Они изъявили желание взять мэра Львова на поруки. С такой же инициативой выступил и мэр Киева Виталий Кличко.

Андрей Садовый Укринформ

Суд над Садовым Укринформ

Кличко пришел на суд над Садовым "24 канал"

Суд над Садовым Facebook Юлии Божко

Суд над Садовым Facebook Юлии Божко

Суд над Садовым Facebook Юлии Божко

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

Подозрение объявлено в деле строительства индустриального парка в Рясном. Садового подозревают в злоупотреблении властью при выделении участка под него.

Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости как земли промышленности.

САП установила Садовому залог в размере 50 млн грн, однако политик пожаловался на то, что у него нет таких средств, поэтому ему придется что-то продавать.

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