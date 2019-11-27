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29 ноября • обновлено в 11:48
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В 50 раз меньше, чем просили: суд избрал меру пресечения Садовому

17.3т
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Высший антикоррупционный суд Украины принял решение по скандальному делу в отношении мэра Львова Андрея Садового.

На заседании 27 ноября он постановил применить к подозреваемому залог в размере 1 млн 56 тысяч 550 гривень (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На внесение денежной суммы у мэра Львова есть 5 дней. Также суд обязал его "прибывать к детективу, прокурору, следователю, в суд по первому требованию".

Кроме того, Садовый должен сообщать об изменении места жительства или места работы, а также "воздержаться от общения" с другими фигурантами дела об обстоятельствах производства.

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В суде Садового поддерживали его жена Екатерина, адвокаты, а также народные депутаты Украины восьмого созыва от фракции "Самопоміч" Оксана Сыроид, Олег Березюк и Татьяна Острикова. Они изъявили желание взять мэра Львова на поруки. С такой же инициативой выступил и мэр Киева Виталий Кличко.

Андрей Садовый

Андрей Садовый

Укринформ

Суд над Садовым

Суд над Садовым

Укринформ

Кличко пришел на суд над Садовым

Кличко пришел на суд над Садовым

"24 канал"

Суд над Садовым

Суд над Садовым

Facebook Юлии Божко

Суд над Садовым

Суд над Садовым

Facebook Юлии Божко

Суд над Садовым

Суд над Садовым

Facebook Юлии Божко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

  • Подозрение объявлено в деле строительства индустриального парка в Рясном. Садового подозревают в злоупотреблении властью при выделении участка под него.

  • Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости как земли промышленности.

  • САП установила Садовому залог в размере 50 млн грн, однако политик пожаловался на то, что у него нет таких средств, поэтому ему придется что-то продавать.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Андрей Садовый
Место
Украина Львов
Теги
Высший антикоррупционный суд Специализированная антикоррупционная прокуратура
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Сергеев Юрий
Сергеев Юрий
А теперь вот скажите, как не верить некоторым не глупым людям, которые утверждают, что эти залоги и взятие на поруки были придуманы криминалом совместно с высокими государственными чинами? Что это не прикрытая коррупция - все всё знают про каждого казнокрада и у кого сколько и где. Поэтому придумана эта схема, суть которой оказание как бы "помощи" подозреваемому за определенную мзду, где все заранее согласовано. Прокуроры запрашивают, например, залог в 50 млн.грн., а самый справедливый украинский судья почему-то назначает сумму 1 млн. Так вот из этой маржи в 49 млн. определенная согласованная заранее сумма отстегивается подозреваемым и распределяется между следствием и судом и дальше "наверх". Что ж выигрывают все, а "верхи" как бы не причем! И после этого подозреваемый с победным видом выходит из суда и у него появляется время исчезнуть с территории Украины в заранее подготовленное гнездо с наполненными банковскими счетами. А потом возможна экстрадиция лет через 5-10 а может и нет. Нормальная схема?
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Сергеев Юрий
Сергеев Юрий
Вегера Вячеслав, у известного А.Райкина есть выражение: Я ему это не сказал, я ему подумал! Для пополнения знаний напоминаю, что такое Украинский Правопорядок – это когда те, кто ворует много, следят за теми, которые воруют меньше, чтобы не воровали больше. Так что всё может быть!
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Сергеев Юрий, ты юрист? Допустим, что ты моторист и все знаешь о моторах иномарок. Как ты относился бы ты к мнению о моторах твоей соседки-домохозяйки?? Ты бы ржал и плевался. А сейчас ты точно так же изображаешь юриста.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Зря Виталий за него вписался!
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Перов Василий
Перов Василий
нормуль вы рогули сажаете)))))) -приходят на суд поддельники Сыроед Кличко и говорят - мы берём нашего поддельника на поруки - и суд отпускает.. Или активисты с нациками приходят - тоже самое... Я вижу ваше светлое будущее- молодцы! Так держать!!
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Перов Василий
Перов Василий
Вегера Вячеслав, у моих детей есть будущее и в 18 я своему сыну буду тыщенку давать чтоб он с твоей дочкой - рогулихой перепехнулся.. Ты только её чистенькой присылай... Мы вас немытых рогулей знаем..
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Перов Василий, хаха, не терпиле из жопы мира нас обсуждать. На бутылку, холоп!
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