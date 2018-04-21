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Строительство Крымского моста: оккупанты показали первые фото въезда

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Оккупанты поставили первые информационные указатели на въезде на Керченский мост со стороны Керчи.

На дорожных стендах водителей проинформировали, как проехать в Феодосию, Симферополь, порт "Крым" и Керч.

Соответствующим снимком похвасталась пресс-служба подконтрольного Москве Государственного комитета дорожного хозяйства в Facebook.

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Напомним, 11 апреля оккупанты заявили, что началась укладка асфальтобетона на автодорожной арке. На арочном пролете были установлены 14 мачт наружного освещения, а по внешним полосам движения – барьерное ограждение.

Два дня спустя на дорожное покрытие Крымского моста начали наносить разметки. Позже, недостроенный путепровод появился на Яндекс.картах.

Как сообщал "Обозреватель", 20 апреля у оккупантов на финальной стадии строительства моста возникла проблема с документацией.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
Крымский мостКерченский мост
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