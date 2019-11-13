"Комбат-недоросль": как взлетела карьера замены "Моторолы" в "ДНР"

Главарь батальона "Спарта" террористической "ДНР" Владимир Жога ("Воха") за пять лет войны против Украины "дослужился" от солдата до "полковника". Сейчас оккупанту всего 26 лет.

О стремительной карьере военного преступника в рядах российских боевиков рассказал на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Террорист-недоросль "Воха" получил "полковника" в 26 лет. В прошлом году на фото еще имел погоны "подполковника" русско-оккупационных войск", – написал он.

Штефан напомнил, что "Воха" был заместителем главаря бандформирования "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы") от начала его формирования. После ликвидации одиозного террориста Жога занял его место.

Террорист Владимир Жога Facebook Анатолий Штирлиц - блог

"Суперполковник" до оккупации Донбасса к армии никакого отношения не имел, срочную службу не проходил, высшего образования нет. "Комбат" вообще 1993 года рождения", – подчеркнул защитник Украины.

Он добавил, что в батальоне "Спарта" также воевал отец "Вохи", которому он своим приказом каждые три месяца присваивает очередное "воинское звание". В итоге отец террориста за годы войны на Донбассе "дослужился" от солдата до "старшего лейтенанта". По такому же пути пошел и сам Жога.

"Представьте – целых пять лет шел к званию "полковника" от "солдата". Вот так стремительная карьера. Конечно, понятно, что "Воха" – это обычный клон и медийное хероическое лицо, а настоящее управление оккупационным батальоном осуществляет российский кадровый офицер, так называемый куратор", – пишет Штефан.

"Интересно, а какой способ выбрал себе новоиспеченный "комбат-недоросль" – поездка в лифте, полет на "Шмеле" или ужин в кафе "Ветерок"? Такова судьба у всех "комбатов Дырляндии". Хотя, они все выбирают себе билет на концерт Кобзона вне очереди. Свидетели преступлений Роиссе никогда не нужны", – предупредил украинский офицер об участи каждого российского террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

"Воха" родился в 1993 году в Славянске. Борьбу за "русский мир" начинал на блокпостах родного города. Осенью 2014 года с группой боевиков посещал Москву.

В июне 2018 года "Воха" попал в смертельное ДТП на мотоцикле. В результате погибла его девушка. Сам террорист был госпитализирован в тяжелом состоянии, но выжил.

Позже стало известно, что авария могла быть неслучайной. Ведь российский кадровый военный Артур Кунгуров имел конфликт с преемником "Моторолы" и заказал его убийство.

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