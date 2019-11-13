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13 ноября • обновлено в 10:36
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"Комбат-недоросль": как взлетела карьера замены "Моторолы" в "ДНР"

2.1т
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Главарь батальона "Спарта" террористической "ДНР" Владимир Жога ("Воха") за пять лет войны против Украины "дослужился" от солдата до "полковника". Сейчас оккупанту всего 26 лет.

О стремительной карьере военного преступника в рядах российских боевиков рассказал на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Террорист-недоросль "Воха" получил "полковника" в 26 лет. В прошлом году на фото еще имел погоны "подполковника" русско-оккупационных войск", – написал он.

Штефан напомнил, что "Воха" был заместителем главаря бандформирования "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы") от начала его формирования. После ликвидации одиозного террориста Жога занял его место.

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Террорист Владимир Жога

Террорист Владимир Жога

Facebook Анатолий Штирлиц - блог

"Суперполковник" до оккупации Донбасса к армии никакого отношения не имел, срочную службу не проходил, высшего образования нет. "Комбат" вообще 1993 года рождения", – подчеркнул защитник Украины.

Он добавил, что в батальоне "Спарта" также воевал отец "Вохи", которому он своим приказом каждые три месяца присваивает очередное "воинское звание". В итоге отец террориста за годы войны на Донбассе "дослужился" от солдата до "старшего лейтенанта". По такому же пути пошел и сам Жога.

"Представьте – целых пять лет шел к званию "полковника" от "солдата". Вот так стремительная карьера. Конечно, понятно, что "Воха" – это обычный клон и медийное хероическое лицо, а настоящее управление оккупационным батальоном осуществляет российский кадровый офицер, так называемый куратор", – пишет Штефан.

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"Интересно, а какой способ выбрал себе новоиспеченный "комбат-недоросль" – поездка в лифте, полет на "Шмеле" или ужин в кафе "Ветерок"? Такова судьба у всех "комбатов Дырляндии". Хотя, они все выбирают себе билет на концерт Кобзона вне очереди. Свидетели преступлений Роиссе никогда не нужны", – предупредил украинский офицер об участи каждого российского террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • "Воха" родился в 1993 году в Славянске. Борьбу за "русский мир" начинал на блокпостах родного города. Осенью 2014 года с группой боевиков посещал Москву.

  • В июне 2018 года "Воха" попал в смертельное ДТП на мотоцикле. В результате погибла его девушка. Сам террорист был госпитализирован в тяжелом состоянии, но выжил.

  • Позже стало известно, что авария могла быть неслучайной. Ведь российский кадровый военный Артур Кунгуров имел конфликт с преемником "Моторолы" и заказал его убийство.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Арсений Павлов (Моторола) Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" Новости ДНР
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Т.Штирлиц,а почему у тебя погоняло такое-штирлиц? А как же декомунизация? Ты должен быть довбня,например. А что бы быть охвицером надо в/о? Для чего? Самодурам образование не нужно. Если судить по количеству мудаков в Украине его,это в/о надо вобще запретить. И,заметь,он только полковник. Вон ЗЕ так же не служил,а целый верховный,гы гы гы. Хоть и ЗЕбил,но не лох же! Да,кстати. Гайдар в 18 полком командовал. Чапай тот же. А ты знаешь кто это? А судя по укрохенералам так и у них это в/о до штирлица)))
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