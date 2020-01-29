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29 января • обновлено в 15:53
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Стало известно имя нового свидетеля по делу катастрофы МН17 на Донбассе

1.2т
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Российские СМИ обнародовали имя неизвестного свидетеля по делу расследования сбития малайзийского Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе, который заявил о желании присоединиться к судебному процессу в Гааге.

Это немецкий частный детектив Йозеф Реш, который самостоятельно расследовал катастрофу. Об этом он сообщают "РИА Новости".

Отмечается, что обладатель неизвестных данных об авиакатастрофе захотел выступить в суде на стороне защиты подозреваемых.

Немецкий детектив захотел выступить свидетелем в суде Гааги по делу МН17

Немецкий детектив захотел выступить свидетелем в суде Гааги по делу МН17

"Я думаю, что один из подозреваемых и его адвокаты на процессе в Гааге вызовут моего сотрудника, господина Афшара, и меня в качестве свидетелей, чтобы раскрыть все доказательства", – заявил он агентству.

Реш также добавил, что любое иное развитие событий будет абсурдом. Поскольку, считает детектив, судебный процесс без рассмотрения доказательств, которые есть именно у него, не будет иметь законных оснований на международном уровне.

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Автор
Дина Баронова
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды Гаага
Теги
Авиакатастрофа расследование Боинг МН17
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