Российские СМИ обнародовали имя неизвестного свидетеля по делу расследования сбития малайзийского Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе, который заявил о желании присоединиться к судебному процессу в Гааге.
Это немецкий частный детектив Йозеф Реш, который самостоятельно расследовал катастрофу. Об этом он сообщают "РИА Новости".
Отмечается, что обладатель неизвестных данных об авиакатастрофе захотел выступить в суде на стороне защиты подозреваемых.
Немецкий детектив захотел выступить свидетелем в суде Гааги по делу МН17
"Я думаю, что один из подозреваемых и его адвокаты на процессе в Гааге вызовут моего сотрудника, господина Афшара, и меня в качестве свидетелей, чтобы раскрыть все доказательства", – заявил он агентству.
Реш также добавил, что любое иное развитие событий будет абсурдом. Поскольку, считает детектив, судебный процесс без рассмотрения доказательств, которые есть именно у него, не будет иметь законных оснований на международном уровне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе.
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