Спецслужбы России причастны к авиакатастрофе под Смоленском? В расследовании засветился известный завод

Разбившийся под Смоленском Ту-154 за полгода до катастрофы ремонтировали в подконтрольном спецслужбам России консорциуме.

Об этом говорится в докладе по итогам расследования трагедии, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, пишет Gazeta Polska Codziennie.

В частности, ремонтные работы производились на базе ОАО "Авиакор Самара" под надзором второго управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Авиакатастрофа под Смоленском ТАСС

Как отмечает издание, после капитального ремонта в 2009 году на "Авиакоре" лайнеру назначили срок службы более 25 лет.

ОАО "Авиакор-авиационный завод" – одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Основные компетенции – строительство самолетов, капитальный ремонт и техническое обслуживание различных типов воздушных судов, компонентное производство.

Завод располагает собственным сертифицированным центром, и обладает опытом в области серийного производства гражданских и военных самолетов из деталей, узлов и агрегатов собственного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 апреля 2010 года в Смоленске разбился самолет Ту-154М. В результате погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его жена. Польша выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы.

7 марта 2016 года начала работу подкомиссия по расследованию причин трагедии. Следователи нашли на обломках самолета и теле одной из жертв следы взрывчатки, хотя проба почвы не показала содержания веществ на месте крушения.

Кроме того, комиссия по расследованию обнаружила химические соединения и следы взрывчатки на 107 обломках самолета.

Британская лаборатория на основании следов взрывчатки во фрагментах самолета пришла к выводу, что на борту Ту-154 произошел взрыв.

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