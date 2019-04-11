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Спецслужбы России причастны к авиакатастрофе под Смоленском? В расследовании засветился известный завод

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Разбившийся под Смоленском Ту-154 за полгода до катастрофы ремонтировали в подконтрольном спецслужбам России консорциуме.

Об этом говорится в докладе по итогам расследования трагедии, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, пишет Gazeta Polska Codziennie.

В частности, ремонтные работы производились на базе ОАО "Авиакор Самара" под надзором второго управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

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Авиакатастрофа под Смоленском

Авиакатастрофа под Смоленском

ТАСС

Как отмечает издание, после капитального ремонта в 2009 году на "Авиакоре" лайнеру назначили срок службы более 25 лет.

ОАО "Авиакор-авиационный завод" – одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Основные компетенции – строительство самолетов, капитальный ремонт и техническое обслуживание различных типов воздушных судов, компонентное производство.

Завод располагает собственным сертифицированным центром, и обладает опытом в области серийного производства гражданских и военных самолетов из деталей, узлов и агрегатов собственного производства.

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Тема
Катастрофа Ту-154 под Смоленском
Место
Польша
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