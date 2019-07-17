Когда страна, как, например, Украина, находится в состоянии войны против агрессора, особую роль среди ее государственных органов играют министерство обороны с генштабом, МИД и служба безопасности. Каждое из этих ведомств ведет войну на своем участке фронта. В одном из предыдущих интервью я рассказывал, как провалил свою войну МИД. Сегодня поговорим о СБУ.

В феврале 2014-го, после бегства Виктора Януковича в Россию, оказалось, что во время его президентства компьютерный центр СБУ был поставлен под полный, прямой и жесткий контроль ФСБ. В этом центре работали кадровые сотрудники спецслужб РФ, а офицеры СБУ туда даже не допускались. В результате практически вся база данных СБУ, включая информацию о кадровом составе, агентурном аппарате и данные о сотрудниках, работающих под глубоким прикрытием, была, как пылесосом, высосана в Москву.

Это была катастрофа, которая, пожалуй, в мирное время не имеет аналогов в истории спецслужб мира. В свое время американские спецслужбы промахнулись по поводу наличия или отсутствия оружия массового поражения в Ираке. Промах досадный, приведший к военной операции, но не критический для США. Тем не менее, после операции “Буря в пустыне” конгресс США провел полномасштабное расследование деятельности спецслужб, прежде всего ЦРУ и РУМО, после чего они были подвергнуты кардинальной реструктуризации.

СБУ Укринформ

Поставив под контроль компьютерный центр СБУ, спецслужбы РФ нанесли смертельный, после которого СБУ больше не могла нормально функционировать. По результатам этой операции некоторые граждане Украины оказался за решеткой в РФ. Но это была лишь видимая верхушка айсберга. Гораздо страшнее, что теперь агентурный аппарат СБУ может превратиться (скорее, уже превращается) в агентурную сеть ФСБ на территории Украины путем перевербовки агентуры на основе похищенных в СБУ материалов и компромата.

В таких условиях СБУ стала опасной для своего собственного государства. Необходимо было вешать амбарный замок, проводить полномасштабное внутреннее расследование и возрождать СБУ практически с чистого листа.

Кроме того, необходимо было возбудить уголовное дело по признакам статьи “Государственная измена”. Любой первокурсник юридического факультета знает о принципе неотвратимости наказания, который является самым эффективным средством борьбы с преступностью. Что касается борьбы с коррупцией, этой чумой Украины, то неотвратимость наказания имеет для нее первостепенное значение.

Однако за пять лет предыдущей власти не было ни профессионального "разбора полётов" в целях локализации и ликвидации последствий этого грандиозного провала, ни уголовного дела о госизмене.

Об этом говорит хотя бы тот факт, много месяцев спустя после этого провала в РФ попали за решетку конкретные граждане Украины. А об отсутствии дела о госизмене свидетельствует история комического "преследования" бывшего руководителя СБУ Александра Якименко, при котором ФСБ захватила базу данных СБУ.

В отношении него Украина выдвигала одно идиотское обвинение за другим, пока Интерпол категорически не отказался принимать их во внимание. Но среди этих обвинений не было обвинения в госизмене, которое можно было убедительно обосновать и добиться экстрадиции Якименко в Украину.

Конечно, отсутствие профессионального расследования и уголовного дела по признакам госизмены в СБУ можно списать на дилетантов, которые возглавляли СБУ и прокуратуру. Но это вполне может быть и продолжением госизмены: одни пустили ФСБ в недра украинских спецслужб, а другие прикрыли их и продолжают покрывать. То есть измена сидит на измене и изменой погоняет. В воюющей стране это недопустимо. Администрация Зеленского должна провести самое тщательное расследование этого дела и сурово наказать виновных.

Компрадорской “элите” не нужна эффективная контрразведка. Более того, она для нее опасна. Поэтому на протяжении почти всей истории независимой Украины над СБУ совершается какое-то непостижимое для здравого смысла надругательство. Во время президента Кучмы это ведомство возглавлял бизнеспартнер Семена Могилевича, особо ценного агента российских спецслужб с обширными связями в Украине. Это происходило, когда Могилевич входил в десятку самых разыскиваемых ФБР лиц, а любой опер правоохранительных органов Украины мог зайти в соответствующую базу данных и прочитать о криминальной деятельности Семена Юдковича.

Новости Україна досі перебуває під Росією

Во времена президента Ющенко вся информация о Могилевиче, в том числе добытая другими ведомствами Украины, была сконцентрирована в СБУ и уничтожена. Главной целью этой операции было уничтожение информации о разветвленной агентурной сети Могилевича (то есть спецслужб РФ) в украинской "элите". Сделать такое мог только исключительно полезный идиот Кремля или особо ценный агент спецслужб РФ в высших эшелонах власти Украины и СБУ. Разница между первым и вторым в том, что первый не понимает, что творит, а второй понимает, что работает на иностранную спецслужбу, и сознательно это делает. Вполне возможен и промежуточный вариант, когда агент косит под идиота.

И никакого скандала в стране! Все произошло без шума и пыли. Государственные діячі, уничтожившие дело Могилевича, продолжают надувать щеки, делают страшные глаза по телевизору, несут пургу, которая никак не соприкасается с реальностью; в общем, продолжают политическую дiяльнiсть. Когда я смотрю на этот фарс, мне кажется, что все это происходит в сумасшедшем доме.

Это какой-то адский ад. Неужели не понятно, что такое возможно только в банановой республике, власть которой жестко управляется из столицы другого государство? А вы спрашиваете, как Путин аннексировал Крым. До сих пор не поняли?

В нормальной спецслужбе ее глава вообще не имеет права доступа к важнейшим агентурным делам. В КГБ СССР стал хрестоматийным случай, который произошел еще в сталинские времена. Однажды всесильный Берия решил зайти на Лубянке в помещение, где хранились дела на важнейшую агентуру, но стоявших в карауле сержант отказался его туда пустить. “Ты знаешь, кто я и что могу с тобой сделать? — зло прошипел нарком, одно имя которого вызывало ужас. — Знаю, но не пущу, — заикаясь и позеленев от страха ответил сержант. — Не положено”. “Правильно, — ответил нарком после секундной паузы. — Молодец. Не положено — значит, не положено.”

КГБ МБХ медиа

Был еще один знаковый случай. В декабре 1991 года, едва став начальником ПГУ (внешняя разведка КГБ), Евгений Примаков распорядился принести ему дела на важнейшую агентуру за рубежом. Узнав об этом, два ветерана — генерал Кирпиченко, который руководил в ПГУ работой практически со всей важной агентурой, и легендарный начальник управления “С” (нелегалы) генерал Дроздов — немедленно подали в отставку. Перед тем как уйти, они обошли кабинеты коллег с тревожным предупреждением: грядем грандиозная измена! И она грянула.

В Украине измена даже не прекращалась. При президенте Януковиче, как уже было сказано, в результате измены на самом верху “влады” к врагу попала практически вся база данных СБУ, а также часть важной информации о других спецслужбах Украины. А при следующем президенте эта измена была фактически прикрыта, поскольку не было проведено ни профессионального внутреннего расследования, ни возбуждено уголовного дела по признакам госизмены. В результате несколько граждан Украины попали за решетку в РФ и отбывают там длительное заключение.

По сути дела, в воюющей стране на данный момент нет полноценной контрразведывательной службы. А СБУ используется в качестве опричников президентской администрации, за что ей позволено в определенных рамках кошмарить бизнес.

Определитесь! Не нужно вам СБУ — закройте к чертям собачим. Но не совершайте над ней безумных экспериментов. Последствия могут быть очень тяжелыми.

Украина находится у последней черты, но надежда, как известно, умирает последней. Моя надежда состоит в том, что команда президента Зеленского сделает то, что давно назрело: произведет смену поколений в украинской политике и выбросит на свалку компрадорскую “элиту”.

У меня еще теплится надежда, что новый президент обладает здоровыми амбициями самодостаточного человека. Не брюхо набить до заворота кишок, а войти в историю в качестве основателя процветающего государства.

Но, помимо здоровых амбиций, команде Зеленского нужны профессионалы. Они не нужны компрадорской “элите”, но без них не обойтись, если серьезно работать по спасению государства.

Уровень некомпетентности в управлении Украиной чудовищный. Страной руководят, как задрипаным колхозом. В результате — провалы по всем этим направлениям.

За последние 28 лет в Украине ничего не делалось для воспитания настоящей интеллектуальной элиты. А вот в Китая, например, это один из приоритетов государственного строительства. В отличие от Украины, высшие учебные заведения Китая входят в число мировых лидеров. Тем не менее, ежегодно только по линии государства Китай направляет в США на обучение около 30 тысяч молодых людей, которые постигают последние достижения мировой науки, в том числе в области управления. Так умные люди и государства готовят будущую элиту. Так должна делать и Украина.

Это касается и управления спецслужбами Украины. Разведка и контрразведка — это ремесло, в котором разница между успехом и провалом кроется в знании и понимании малейших деталей, а также в умении пользоваться ими. Этим ремеслом нужно владеть, и заниматься им должны профессионалы, особенно в воюющей стране.

Хороший парень — это не профессия. Дилетант во главе спецслужбы воюющей страны — это угроза ее национальной безопасности. Последние пять лет Украины неумолимо подтверждают эти истины. В Украине есть люди, которые обладают и профессиональными навыками, и совестью. Эти два качества должны стать главными критериями кадровой политики администрации Зеленского.

Посмотрим, какой она будет на самом деле.

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