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"Создать хаос": Луценко рассказал, откуда Савченко хотела расстрелять Раду

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В рамках плана государственного переворота, который готовила нардеп Надежда Савченко, злоумышленники хотели обстрелять правительственный квартал с Труханова острова.

Об этом с трибуны парламента в время рассмотрения представления на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Злоумышленники планировали установить гранатометы на Трухановом острове или на барже Днепра и обстрелять центр Киева. Не прицельно. Кто в этом пострадал бы больше – депутаты или простые украинцы?" – сказал он.

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По словам Луценко, Савченко и Рубан привезли с оккупированной территории два ручных противотанковых гранатомета РПГ-7В с 12 реактивными гранатами к ним и РПГ-22 и 6 снарядов к ним, 4 миномета калибра 120 мм – "любимое оружие террористов "ДНР".

"12 осколочных противопехотных мин МОН-50 – дальность поражения 80 м, каждая содержит 0,7 кг взрывчатки; 60 гранат РГД-5 – радиус поражения 25 м – все это должно было создать хаос на улицах", – добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

22 марта Комитет Рады разрешил арест Савченко.

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Тема
Дело Савченко
Персоны
Надежда СавченкоЮрий Луценко
Место
УкраинаКиев
Объекты
Верховная Рада УкраиныГенеральная прокуратура Украины
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