"Каратели-х*ятели!" Соколова высмеяла новые фейки "ДНР" о ВСУ

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла маразматичные фейки террористов "ДНР" о защитниках Украины, которые якобы занимаются мародерством на Донбассе и отправляют домой по "Новой почте" даже кованные ворота.

Забавный троллинг оккупантам она устроила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В "ДНР" упрямо не придерживаются режима тишины и продолжают нас бомбить долбо*бами, начиненными зажигательными историями о "зверстве карателей", – прокомментировала она домыслы невменяемых боевиков.

После этого журналистка предложила шуточные слоганы для компании, которые базируются на фейках российских оккупантов Донбасса.

"Новая почта" Украины – доставим донбасские ворота по цене утюга! "Новая почта" Украины – доставим все, даже наслаждение Неле Штепе! Ну, чего там мелочиться – мы по "Новой почте" танковые дивизии перебрасываем! Приходит генералу сообщение – 200 тысяч танков уже в отделении №8 в Коминтерново. Пришел, галочку поставил, осматривать не стал, взял в коробку и пошел в бой. Приходит в бой, открывает коробку, а там вместо танков – ДНРовский п*здеж в пинопласте", – смеется телеведущая.

Янина Соколова

Продолжая стебаться над бурной фантазией террористов, она пошутила, что СБУ совместно с "Новой почтой" даже якобы готовят совместную секретную операцию.

"В Донецке открывается секретное отделение, и весь Донецк отправляется в Тернопольскую область наложенным платежом. Оценочная стоимость – слеза Губарева. Ведь счастье всех дончан не стоит одной слезинки Губарева", – подколола пособников российских оккупантов Соколова.

Кроме того, она обратила внимание на еще один дикий вброс террористов о том, что на передовой в рядах ВСУ якобы воюют "наемники", которых насильно грузят в автобусы у завода "Азовсталь" в Мариуполе и заставляют принимать участие в ООС.

Телеведущая отметила, что появление таких фейков в информационном пространстве может свидетельствовать о том, что Россия готовит население временно оккупированных территорий к очередному обострению.

"Вам эта хрень ничего не напоминает? Опять появились зомби, рабы и клочек земли, американские наемники, теперь вот почтальоны-мародеры и насильный призыв на передовую, каратели-х*ятели и хунта-х*юнта. Все истории в лучших традициях 2014 года. Вас опять готовят к чему-то нехорошему. Чтобы вы потом не удивлялись при виде дрейфующей по улицам "Ноны" и залпам "Градов" из жилых массивов. Если не хотите этого – запомните первый закон баллистики – быстрее искры порох поджигает только пульт от телевизора", – предостерегла жителей Донбасса Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова остро ответила террористической "ДНР" на нелепый фейк о зомби в рядах ВСУ, в которых людей превращают специальными лекарствами.

Напомним, террористы "ДНР" отличились очередным маразматичным фейком о воинах Вооруженных сил Украины. Они заявили, что их якобы специально накачивают специальными препаратами, которые делают солдат бессмертными на поле боя. Это, по их версии, делается для сохранения органов после биологической смерти в интересах черных трансплантологов.

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