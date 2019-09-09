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9 сентября • обновлено в 12:53
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ФСБ РФ заявила о задержании украинцев на границе с оккупированным Крымом

14т Читать материал на украинском

Представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявили о задержании двоих украинцев на админгранице аннексированного Крыма с Херсонщиной.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ в оккупированном Крыму, мужчины якобы находились в "федеральном розыске".

По информации ведомства, один из задержанных – житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через российский пункт пропуска "Джанкой". В погрануправлении утверждают, что 40-летний украинец "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова".

Граница Крыма с Херсонской областью

Граница Крыма с Херсонской областью

0552.ua

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Также в ведомстве сообщили о задержании в российском пункте пропуска "Армянск" при выезда с полуострова крымчанина, который тоже якобы находится в розыске с 2016 года – за совершение кражи с причинением значительного ущерба. Мужчин передали российской полиции.

Подтверждения этой информации в других источниках нет. Также нет ни фото, ни фамилий задержанных.

Отметим, что российская сторона не открывает персональные данные задержанных на границе украинцев. Поэтому идентифицировать их невозможно. В Госпогранслужбе Украины утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка СБУ рассекретила руководителя Управления ФСБ РФ в аннексированном Крыму, который заказывал убийства бизнесменов и принимал активное участие в захвате полуострова. Речь идет о гражданине России, генерал-лейтенанте Леониде Михайлюке, которого направили в Крым в ноябре 2018 года.

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Аннексия Крыма
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ну от, кремль набирає нових заручників взамін виданих. Чудова стратегія: набираєш заручників і віддаєш їх взамін здачі суверенитету України. "Геніальний пєрєговорщік" Зеленський забезпечить цю здачу гарантовано. Ще й попіариться на цьому.
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