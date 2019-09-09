ФСБ РФ заявила о задержании украинцев на границе с оккупированным Крымом

Представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявили о задержании двоих украинцев на админгранице аннексированного Крыма с Херсонщиной.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ в оккупированном Крыму, мужчины якобы находились в "федеральном розыске".

По информации ведомства, один из задержанных – житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через российский пункт пропуска "Джанкой". В погрануправлении утверждают, что 40-летний украинец "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова".

Граница Крыма с Херсонской областью 0552.ua

Также в ведомстве сообщили о задержании в российском пункте пропуска "Армянск" при выезда с полуострова крымчанина, который тоже якобы находится в розыске с 2016 года – за совершение кражи с причинением значительного ущерба. Мужчин передали российской полиции.

Подтверждения этой информации в других источниках нет. Также нет ни фото, ни фамилий задержанных.

Отметим, что российская сторона не открывает персональные данные задержанных на границе украинцев. Поэтому идентифицировать их невозможно. В Госпогранслужбе Украины утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка СБУ рассекретила руководителя Управления ФСБ РФ в аннексированном Крыму, который заказывал убийства бизнесменов и принимал активное участие в захвате полуострова. Речь идет о гражданине России, генерал-лейтенанте Леониде Михайлюке, которого направили в Крым в ноябре 2018 года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся