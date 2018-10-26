Снимала штаны и смотрела, как ходят в туалет: еще одна украинская учительница попала в скандал

На Хмельниччине учительницу уличили в издевательствах над учениками младших классов.

Скандальной историей поделилась в Facebook мама одной из учениц 3-го класса гимназии №6 г. Волочиск Галина Мархаюк. Дети, как рассказала женщина, подвергаются жестоким наказаниям со стороны учительницы.

"Оскорбляет словами. Смотрит, как ребенок ходит в туалет. Если не сходил при ней - перед всем классом говорит, что он обманывает. Методы с мальчиками еще веселее: за непослушание нормой является спустить штаны ребенку перед всеми, чтобы остальные смеялись. Разбить за ошибку в тетради кольцом на руке нос до крови. Красить себе губы перед классом на уроке детской помадой, которую отобрала у девочек. Толкать, бить детей - это норма", - поделилась подробностями мама школьницы.

По ее словам, после таких аморальных действий педагог проводит с ребенком отдельный запугивающий разговор, что все происходит без ее участия - штаны слетают сами и кровь из носа капает сама. "Учитель - это пример, это уважение и моральное воспитание! Не позволим никому издеваться над нашими детьми!" - написала женщина.

На данный момент родители подали заявление в городской совет и в полицию, чтобы добиться ответственности для горе-учительницы.

Пользователи бурно отреагировали на пост. "Эти нарывы системы нужно вскрывать!", "Просто триллер какой-то. Бедные детки...", "Вчера пошутила, что у учителей массовый психоз. Видимо, это не шутки", - написали они в комментариях.

Facebook группы "Батьки SOS"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Сумщине разразился скандал из-за учительницы.