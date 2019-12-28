Главная Новости
28 декабря • обновлено в 08:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Снайперы "Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе: Украина понесла потери

2.6т
Читать материал на украинском

Один украинский воин получил ранения в результате боевых действий на Донбассе 27 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Новости
Террористы "ДНР" обстреляли ракетами бригаду ВСУ: все детали

На Донбассе была зафиксирована активность вражеских снайперов. Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • дважды вблизи Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • два раза неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • два раза у населенного пункта Пески – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Снайперы "Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе: Украина понесла потери

3 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • вблизи населенного пункта Гладосово – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • рядом с Луганским – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее террористы "ДНР" устроили "взрывной" переполох в Макеевке.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
9
Смешно
1
Интересно
6
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филя филя
филя филя
вооружённые формирования российской федерации. вооружённые российской федерацией формирования. федеральное вооружение российских формирований. российское формирование федеральных вооружений.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
филя филя, и не говори,я тоже скоро начну верить...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Стекломой гасит в разы больше xoxлов, чем снайперы
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги