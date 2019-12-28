Снайперы "Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе: Украина понесла потери

Один украинский воин получил ранения в результате боевых действий на Донбассе 27 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе была зафиксирована активность вражеских снайперов. Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

дважды вблизи Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза у населенного пункта Пески – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

3 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи населенного пункта Гладосово – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Луганским – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее террористы "ДНР" устроили "взрывной" переполох в Макеевке.

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