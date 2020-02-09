СМИ узнали подробности перестрелки на Закарпатье

Перестрелка в Мукачево, в ходе которой пострадал бизнесмен Артур Пашкуляк, произошла на фоне разборок между местными кланами.

О связях в криминальных кругах изданию "Страна" рассказали информированные источники, уточнив, что среди задержанных по подозрению в причастности есть авторитет Евгений Дребитко по прозвищу Белый.

Уточняется, что Пашкуляк воюет с Белым, которого также называют "смотрящим", еще с лета. А внедорожник "Лексус", из которого стреляли, принадлежит именно Дребитко.

Перестрелка в Мукачево - задержание Полиция

"Братва Дребитко где-то полгода назад избила брата жены Артура. Естественно, Артур с хлопцами их поймали в спортзале и избили жестоко. Артур и Белый, как говорят, ездили в Киев к ворам. И воры якобы даже сместили Евгения с позиции "смотрящего", и ситуация на время успокоилась", – рассказал источник.

Задержание после перестрелки в Мукачево

Согласно одной из версий, перестрелка является результатом передела между местными кланами за контроль над потоками контрабанды и наркотрафиком. Также есть мнение, что задержание банды Белого якобы стало "договорняком" с полицией.

По третьей версии, львовский криминальный авторитет Поликарп якобы выделил Белому подкрепление для битвы с людьми Пашкуляка, хотя это опровергается другими источниками.

Также существует информация, что подоплека конфликта кроится в переделе сфер влияния на Закарпатье между полицейскими и ворами.

"Дребитко был поставлен вором в законе Неделей (Андрей Недзельский, который, как считается, курирует криминалитет Западной и Центральной Украины). А Пашкуляк взаимодействовал с МВД активно. То есть корень противостояния оттуда идет", – утверждает источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!