СМИ показали, как чиновники в Николаеве "забили" на обещание Зеленскому: видео

Николаевская власть уже три месяца не выполняет обещание, данное президенту Владимиру Зеленскому: обеспечить местное село Капустино школьным автобусом.

Об этом рассказывают "Никвести". По информации СМИ, во время визита Зеленского в Николаев, заместитель губернатора области Александр Трайтли пообещал украинскому лидеру, что передаст детям из Капустино автобус (чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца).

Журналисты дважды за это время пытались пообщаться с замгубернатора, чтобы узнать, почему не выполняется обещание. В первый раз Александр Трайтли избегал диалога с представителем прессы и называл его неадекватным человеком. Во второй раз он заявил, что проблема якобы решена – автобус и соответствующие распоряжения были переданы районному совету.

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Но жители Капустино утверждают, что никаких новых автобусов в селе так и не появилось. Школьники вынуждены добираться до Николаева в местной пятнадцатиместной маршрутке, куда каждое утро набивается 50-60 пассажиров.

"Ничего не поменялось. Приезжали к нам с райрады - они приехали сразу с бумагами, чтобы мы написали отказ, что мы не претендуем на автобус, что он нам не нужен". "Нам дали автобус... понюхать и посмотреть. Автобус есть - но его нет", – рассказали в селе.

"То есть, поручение президента обеспечить перевозки учеников школьным автобусом заместитель губернатора понял как "передать автобус районному совету". А районный совет, очевидно, решил иначе. Они Зеленскому ничего не обещали", – подвели итог журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время своего визита в Николаев, Владимир Зеленский поскандалил с директором местного аэропорта Федором Барной, а позднее устроил перепалку с и. о. главы Николаевской ОГА Вячеславом Бонем.

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