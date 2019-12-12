Смертельное избиение волонтера Мирошниченко: в сеть попало видео

В сети появилось видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент жестокого нападения на активиста и волонтера Артема Мирошниченко 29 ноября в Бахмуте на Донетчине, в результате чего он впал в кому и впоследствии скончался, так и не придя в сознание.

На карах видно, как подозреваемые в преступлении подростки Александр Барышок и Николай Барабаш издеваются над Артемом, толкая и ударяя его. Ролик опубликовал журналист "Цензор. НЕТ" Сергей Иванов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Судя по всему, кроме причинения тяжких телесных повреждений, имеет место также грабеж или даже разбой. Также видео опровергает версию Баришка, что он якобы не трогал Артема", – написал он.

Артем Мирошниченко

Иванов подчеркнул, что опубликовал видео, чтобы никто не сомневался в настоящих обстоятельствах преступления, ибо защита уже начал "отбеливать" преступников.

"Вы можете увидеть все собственными глазами. Наказание должно быть максимально строгим. Надеюсь, следствие будет проведено качественно и оперативно, а суд постановит максимально суровый приговор преступникам. Украинское общество внимательно следить за этим", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Артему Мирошниченко было 36 лет. Он и его семья помогали Вооруженным силам Украины с первых дней войны. 29 ноября на него напали в Бахмуте. Двое нетрезвых подростков, 16 и 17 лет, догнали и начали бить.

Волонтер пережил несколько сложных операций, находился в коме, однако выжить ему не удалось. Родные и друзья Мирошниченко убеждены, что причиной нападения была его активная проукраинская позиция.

8 декабря Бахмуте попрощались с Мирошниченко.

11 декабря Донецкий апелляционный суд взял под стражу двух подростков, которых подозревают в смертельном избиении волонтера Артема Мирошниченко.

Один из тех, кто напал на Артема Мирошниченко, Николай Барабаш заявил, что вместе со своим другом Александром Баришком они били его не за язык.

17-летний Александр Барышок, подозреваемый в жестоком нападении на активиста и волонтера Артема Мирошниченко, заявил, что это не он бил мужчину, а его "безжалостный друг".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся