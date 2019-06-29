"Слуга народа" Куницкий из Харькова ездил в Россию по израильскому паспорту

Народный депутат Украины Андрей Денисенко обнародовал документальное подтверждение двойного гражданства кандидата от партии "Слуга народа" по Харькову Александра Куницкого. Кроме того, нардеп утверждает, что Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту, а в 2015 году был депортирован из Украины за нарушение пограничного режима.

Соответствующие заявления и документы Денисенко опубликовал на своей странице в Facebook.

"В 169 избирательном округе Харькова от партии "Слуга народа" в Верховную Раду баллотируется житель Запорожья, некий Александр Куницкий, чья странная активность давно попала в поле зрения общественности и блогеров. Это лицо, кроме украинского, имеет также израильское гражданство, прямо нарушает законодательство страны, в высший законодательный орган которой оно баллотируется", - пишет Денисенко.

Свои слова нардеп подтвердил фотографией израильского паспорта кандидата и отметки, сделанной в нем украинскими пограничниками.

Кроме того, Денисенко утверждает, что отметки в паспортах Куницкого свидетельствуют о том, что только весной он 8 раз пересекал российско-украинскую границу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" по израильскому паспорту и несколько раз по украинскому (номер паспорта FG 495891).

"Согласитесь, такая интенсивность связей с государством-агрессором да еще и с элементами конспирации, не может не настораживать. Эти факты и возможно сотрудничество Александра Куницкого с российскими спецслужбами должны быть проверены СБУ", - анонсировал Денисенко свое обращение в СБУ.

Денисенко утверждает, что в разгар президентских выборов-2019, Куницкий совершил 8 переходов российско-украинской границы через пограничный переход Гоптовка в Харьковской области.

В частности:

Гоптовка, выезд, 23.03.19

Гоптовка, въезд, 16.03.19.

Гоптовка, выезд, 16.03.19.

Гоптовка, въезд, 16.03.19

Гоптовка, выезд, 09.05.18

Гоптовка, въезд, 24.03.18

Гоптовка, выезд, 24.03.18

Гоптовка, въезд, 24.03.18

Кроме того, прослеживается трансграничная активность Куницкого и по его украинскому паспорту номер FG 495891:

Харьков (железнодорожный транспорт), выезд 23.05.19

Харьков, выезд 16.05.19.

Гоптовка, въезд 23.03.19.

Гоптовка, выезд 23.03.19.

Сам Куницкий пока никак не прокомментировал эту информацию.

Ранее сообщалось, что от партии "Слуга народа" в Раду идут родственник Кернеса, бизнес-партнер семьи "мажорки" Зайцевой и топ-менеджер одиозного олигарха.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!