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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Слуга народа" Куницкий из Харькова ездил в Россию по израильскому паспорту

13.2тЧитать материал на украинском

Народный депутат Украины Андрей Денисенко обнародовал документальное подтверждение двойного гражданства кандидата от партии "Слуга народа" по Харькову Александра Куницкого. Кроме того, нардеп утверждает, что Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту, а в 2015 году был депортирован из Украины за нарушение пограничного режима.

Соответствующие заявления и документы Денисенко опубликовал на своей странице в Facebook.

"В 169 избирательном округе Харькова от партии "Слуга народа" в Верховную Раду баллотируется житель Запорожья, некий Александр Куницкий, чья странная активность давно попала в поле зрения общественности и блогеров. Это лицо, кроме украинского, имеет также израильское гражданство, прямо нарушает законодательство страны, в высший законодательный орган которой оно баллотируется", - пишет Денисенко.

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Свои слова нардеп подтвердил фотографией израильского паспорта кандидата и отметки, сделанной в нем украинскими пограничниками.

"Слуга народа" Куницкий из Харькова ездил в Россию по израильскому паспорту
"Слуга народа" Куницкий из Харькова ездил в Россию по израильскому паспорту

Кроме того, Денисенко утверждает, что отметки в паспортах Куницкого свидетельствуют о том, что только весной он 8 раз пересекал российско-украинскую границу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" по израильскому паспорту и несколько раз по украинскому (номер паспорта FG 495891).

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"Согласитесь, такая интенсивность связей с государством-агрессором да еще и с элементами конспирации, не может не настораживать. Эти факты и возможно сотрудничество Александра Куницкого с российскими спецслужбами должны быть проверены СБУ", - анонсировал Денисенко свое обращение в СБУ.

Денисенко утверждает, что в разгар президентских выборов-2019, Куницкий совершил 8 переходов российско-украинской границы через пограничный переход Гоптовка в Харьковской области.

В частности:

Гоптовка, выезд, 23.03.19

Гоптовка, въезд, 16.03.19.

Гоптовка, выезд, 16.03.19.

Гоптовка, въезд, 16.03.19

Гоптовка, выезд, 09.05.18

Гоптовка, въезд, 24.03.18

Гоптовка, выезд, 24.03.18

Гоптовка, въезд, 24.03.18

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Кроме того, прослеживается трансграничная активность Куницкого и по его украинскому паспорту номер FG 495891:

Харьков (железнодорожный транспорт), выезд 23.05.19

Харьков, выезд 16.05.19.

Гоптовка, въезд 23.03.19.

Гоптовка, выезд 23.03.19.

Сам Куницкий пока никак не прокомментировал эту информацию.

Ранее сообщалось, что от партии "Слуга народа" в Раду идут родственник Кернеса, бизнес-партнер семьи "мажорки" Зайцевой и топ-менеджер одиозного олигарха.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир ЗеленскийАндрій Денисенко
Место
Украина
Теги
"Слуга Народа" Партия "Слуга народа"
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ivanov vlad
ivanov vlad
Куницкий - это потомственный мастер куни? Еще и жи де нок... И это тоже слуга народа? Израильского только!!!! Как и при пиз дент Кло ван...
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Stahova Oksana
Stahova Oksana
Як кажуть , без коментарів.
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