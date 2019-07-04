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"Случайные смерти": стало известно, как Кремль "зачищает" свидетелей теракта с МН17

1.8тЧитать материал на украинском

Кремль зачищает всех, кто может дать показания по сбитому российскими террористами в небе над Донбассом малазийскому "Боингу" МН17.

Как пишет блогер Фашик Донецкий, ведь действия спецслужб РФ направлены на изоляцию, нейтрализацию и ликвидацию свидетелей теракта

По его словам, никто не верит в случайность смертей причастных к теракту, так как эти люди являются нежеланными возможными свидетелями против России в Гааге.

Так, 10 мая 2017 года в Москве был задержан действующий полковник ГРУ Генштаба РФ, "член совета командиров союза добровольцев Донбасса" Василий Геранин. Он является соучастником и ключевым свидетелем в деле по уничтожению рейса МН-17.

Василий Геранин - справа

Василий Геранин - справа

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"Вася принимал активное участие в аннексии, а также лично курировал Безлера. Короче, Вася — вообще не простой чувак, как вы поняли. Но самое интересное то, что именно Васе Безлер докладывал про успешно сбитый самолет. Следите за руками: хооооп! И пропал Вася. Но и это еще не все. Кроме Васи пропадают и другие соучастники теракта. Правда, роспропаганда прикрывает действия собственных спецслужб информационно", - пишет он.

Например, 27 июня 2019 года роспропаганда распространила фейк о том, что из города Снежное был похищен некий Цемах Владимир Борисович, который был когда-то "начальником ПВО ДНР", а также служил в так называемой "1-й славянской бригаде". Интересно, что Цемах находился в 2014 году на позициях в районе Снежного Донецкой области.

"Ну, вы правильно поняли - Цемах в Гааге не нужен. Интересно кому он не нужен, неужели чувак не хочет или не хотел бы отбелить репутацию РФ и доказать виновность ВСУ в теракте? Помните крылатое выражение: хочешь узнать кто, ищи кому выгодно?", - уточнил Фашик.

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Владимир Цемах

Владимир Цемах

Он также рассказал, как спецслужбы РФ задержали куратора Безлера Василия Геранина: его уволили из ГРУ ГШ РФ задним числом, а потом подбросили оружие.

"Все. Алееее, оп! И нету Васи. Теперь вспоминаем ситуацию с типа таинственным исчезновением Цемаха, "начальника пво дыныры": роспропаганда в качестве прикрытия и во избежание шума в СМИ запустила фейк с обвинением в похищении коллаборанта, а чувак взял и пропал, хоть СБУ вообще не в курсе произошедшего. Как по мне, спецслужбы РФ не спалились вообще. Ни капельки", - пишет блогер.

Кроме того, Фашик Донецкий рассказал, как роспропаганда прикрывала операцию спецслужб РФ по похищению нежелательного свидетеля по малазийскому "Боингу".

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Александр Коц

Александр Коц

"Первое: вспоминаем того, кто первый начал верещать об исчезновении. Это был Саша Коц. Второе: Коц, который типа журналист, имеет воинское звание майор запаса. Также Коц проходил службу в структурах ГРУ ГШ РФ. Именно благодаря этому Коцу удалось побывать в ряде горячих точек. Третье: Коц был в плену, в Ливии его задержали по подозрению в шпионаже. После этого он стал работать под прикрытием. Также в биографии Коца есть мутная история с фейковым билетом на самолет в Великобританию, всего за несколько недель до отравления Скрипалей. Четвертое: ГРУ РФ почти не спалились. Коц не грушник, он просто "журналист", а "инсайд" о похищении "начальника пво дыныры" по фамилии Цемах, он опубликовал не по приказу генштаба РФ, а потому шо журналист обязан о таком написать. Честно-честно. Наверное. Эпилог. Я почему-то уверен, что Цемах уже у кобзона в гостях, ведь РФ не нужны свидетели в Гааге. А вы?" - подытожил Фашик, выразив уверенность, что всех соучастников преступления ждет подобная участь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

  • Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.

  • "Бук" принадлежал 53-й бригаде ПВО РФ и был переброшен из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.

  • Bellingcat назвала имена подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

  • Один из подозреваемых Сергей "Хмурый" Дубинский отреагировал на обвинения, открестившись от причастности.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Россия
Теги
Боинг МН17МН 17террористы "ДНР"
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DS Sergey
DS Sergey
Интересно а диспетчера который вел самолёт, Кремль тоже зачистил? Обнародованию записей с черного ящика он тоже мешает?
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