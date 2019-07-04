"Случайные смерти": стало известно, как Кремль "зачищает" свидетелей теракта с МН17

Кремль зачищает всех, кто может дать показания по сбитому российскими террористами в небе над Донбассом малазийскому "Боингу" МН17.

Как пишет блогер Фашик Донецкий, ведь действия спецслужб РФ направлены на изоляцию, нейтрализацию и ликвидацию свидетелей теракта

По его словам, никто не верит в случайность смертей причастных к теракту, так как эти люди являются нежеланными возможными свидетелями против России в Гааге.

Так, 10 мая 2017 года в Москве был задержан действующий полковник ГРУ Генштаба РФ, "член совета командиров союза добровольцев Донбасса" Василий Геранин. Он является соучастником и ключевым свидетелем в деле по уничтожению рейса МН-17.

Василий Геранин - справа

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"Вася принимал активное участие в аннексии, а также лично курировал Безлера. Короче, Вася — вообще не простой чувак, как вы поняли. Но самое интересное то, что именно Васе Безлер докладывал про успешно сбитый самолет. Следите за руками: хооооп! И пропал Вася. Но и это еще не все. Кроме Васи пропадают и другие соучастники теракта. Правда, роспропаганда прикрывает действия собственных спецслужб информационно", - пишет он.

Например, 27 июня 2019 года роспропаганда распространила фейк о том, что из города Снежное был похищен некий Цемах Владимир Борисович, который был когда-то "начальником ПВО ДНР", а также служил в так называемой "1-й славянской бригаде". Интересно, что Цемах находился в 2014 году на позициях в районе Снежного Донецкой области.

"Ну, вы правильно поняли - Цемах в Гааге не нужен. Интересно кому он не нужен, неужели чувак не хочет или не хотел бы отбелить репутацию РФ и доказать виновность ВСУ в теракте? Помните крылатое выражение: хочешь узнать кто, ищи кому выгодно?", - уточнил Фашик.

Владимир Цемах

Он также рассказал, как спецслужбы РФ задержали куратора Безлера Василия Геранина: его уволили из ГРУ ГШ РФ задним числом, а потом подбросили оружие.

"Все. Алееее, оп! И нету Васи. Теперь вспоминаем ситуацию с типа таинственным исчезновением Цемаха, "начальника пво дыныры": роспропаганда в качестве прикрытия и во избежание шума в СМИ запустила фейк с обвинением в похищении коллаборанта, а чувак взял и пропал, хоть СБУ вообще не в курсе произошедшего. Как по мне, спецслужбы РФ не спалились вообще. Ни капельки", - пишет блогер.

Кроме того, Фашик Донецкий рассказал, как роспропаганда прикрывала операцию спецслужб РФ по похищению нежелательного свидетеля по малазийскому "Боингу".

Александр Коц

"Первое: вспоминаем того, кто первый начал верещать об исчезновении. Это был Саша Коц. Второе: Коц, который типа журналист, имеет воинское звание майор запаса. Также Коц проходил службу в структурах ГРУ ГШ РФ. Именно благодаря этому Коцу удалось побывать в ряде горячих точек. Третье: Коц был в плену, в Ливии его задержали по подозрению в шпионаже. После этого он стал работать под прикрытием. Также в биографии Коца есть мутная история с фейковым билетом на самолет в Великобританию, всего за несколько недель до отравления Скрипалей. Четвертое: ГРУ РФ почти не спалились. Коц не грушник, он просто "журналист", а "инсайд" о похищении "начальника пво дыныры" по фамилии Цемах, он опубликовал не по приказу генштаба РФ, а потому шо журналист обязан о таком написать. Честно-честно. Наверное. Эпилог. Я почему-то уверен, что Цемах уже у кобзона в гостях, ведь РФ не нужны свидетели в Гааге. А вы?" - подытожил Фашик, выразив уверенность, что всех соучастников преступления ждет подобная участь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.

"Бук" принадлежал 53-й бригаде ПВО РФ и был переброшен из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.

Bellingcat назвала имена подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

Один из подозреваемых Сергей "Хмурый" Дубинский отреагировал на обвинения, открестившись от причастности.

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