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24 октября • обновлено в 12:04
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"Скрытая война": побратим "Сенсея" озвучил версию его гибели

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Побратим ветерана АТО Виктора Дегтярева, который погиб от взрыва в Киеве 22 октября, заявил, что не верит в версию небрежного обращения с оружием.

Версию самоубийства также следует отбросить, – заявил Василий в комментарии OBOZREVATEL.

"Я не верю в то, что пишут в интернете – что, дескать, граната случайно выпала и взорвалась. Я могу допустить, что гранату бросили в него. После того как сработал запал, до взрыва есть еще 3 секунды. Иногда за это время гранату удается даже отбросить в сторону", – сказал он.

Виктор "Сенсей" Дегтярев

Виктор "Сенсей" Дегтярев

Facebook Виктора Дегтярева

Побратим "Сенсея" также подчеркнул: Дегтярев был жизнерадостным человеком, полным энергии и планов на будущее, поэтому, по его мнению, версия самоубийства также не должна рассматриваться. "Я общался с ребятами, которые его знали. Никто из них тоже не верит, что он мог подорвать себя", – добавил Василий.

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В то же время он заметил: "Мы понимаем, что частично идет зачистка, что гражданская война уже идет, скрытая война".

Как писал OBOZREVATEL, вечером во вторник, 22 октября, в центре Киева, на улице Пушкинской, прогремел взрыв. Погибло два человека, среди которых – легендарный участник АТО, бывший морской пехотинец, гвардеец батальона "Донбасс", основатель благотворительного фонда "Купол" Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей"). Ранее журналист и военный обозреватель Юрий Бутусов сказал о том, что "это не было случайностью".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Взрывы в Киеве
Место
Украина Киев
Тег
взрыв
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