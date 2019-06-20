Скончался избитый журналист Комаров: полиция опубликовала фоторобот подозреваемого

Национальная полиция Украины опубликовала фоторобот и приметы подозреваемого в нанесении смертельных травм черкасскому журналисту Вадиму Комарову.
Он высокий, около 190 см, худой и сутулый, сообщили на странице Нацполиции Украины. В день нападения (в мае 2019) он был одет в черную одежду, с кепкой на голове. Известно также, что мужчина был полностью лысый.
"В день совершения преступления мужчина был одет в черную курточку и штаны. На голове – бейсболка черного цвета с эмблемой, обувь – ботинки типа "берцы" советского образца", – уточнили правоохранители.
Фоторобот
Facebook Национальная полиция Украины
Подозреваемый
Facebook Национальная полиция Украины
Подозреваемый
Facebook Национальная полиция Украины
Ранее в полиции заявили, что отрабатывают три основные версии убийства Вадима Комарова. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители изменили обвинение с избиения в умышленное убийство после того, как Вадим Комаров скончался, так и не выйдя из комы.
Как писал OBOZREVATEL:
В Черкассах утром 4 мая избили известного местного журналиста Вадима Комарова.
Была озвучена версия, что его могли избить из-за его публикации о коррупции среди чиновников города. В частности, журналист поднимал резонансные темы, рассказывая о скандалах и коррупции в регионе. Материалы, которые он публиковал, вызывали острую реакцию местных жителей.
Полиция уголовное производство по факту нападения на Комарова переквалифицировала со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на "Покушение на умышленное убийство".
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