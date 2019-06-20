Скончался избитый журналист Комаров: полиция опубликовала фоторобот подозреваемого

Национальная полиция Украины опубликовала фоторобот и приметы подозреваемого в нанесении смертельных травм черкасскому журналисту Вадиму Комарову.

Он высокий, около 190 см, худой и сутулый, сообщили на странице Нацполиции Украины. В день нападения (в мае 2019) он был одет в черную одежду, с кепкой на голове. Известно также, что мужчина был полностью лысый.

"В день совершения преступления мужчина был одет в черную курточку и штаны. На голове – бейсболка черного цвета с эмблемой, обувь – ботинки типа "берцы" советского образца", – уточнили правоохранители.

Фоторобот Facebook Национальная полиция Украины

Подозреваемый Facebook Национальная полиция Украины

Подозреваемый Facebook Национальная полиция Украины

Ранее в полиции заявили, что отрабатывают три основные версии убийства Вадима Комарова. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители изменили обвинение с избиения в умышленное убийство после того, как Вадим Комаров скончался, так и не выйдя из комы.

Как писал OBOZREVATEL:

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