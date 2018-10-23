Скандальный Семочко в интервью солгал семь раз: опубликованы факты

Журналисты телепрограммы "Наші гроші" уличили бывшего заместителя главы Службы внешней разведки СБУ Сергея Семочко, которого подозревают в госизмене, в манипуляциях во время его интервью.

По их данным, демонстрация Семочко украинского паспорта его жены Татьяны Лысенко никоим образом не опровергает выдачу ей российского (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

В программе журналисты привели доказательства того, что копия российского паспорта Лысенко является реальной, поскольку паспорт именно с таким номером, на ее имя, дату рождения выдавался официальными органами РФ, на него был присвоен российский индивидуальный налоговый номер.

Также отмечается, что невозможно было в Крыму паспортизовать семью Семочко без их согласия. Для того, чтобы оформить паспорт гражданина РФ, нужно лично обращаться в уполномоченный орган, лично заполнять заявление и лично подавать документы.

Новости Замглавы СБУ на Днепропетровщине заподозрили в госизмене

Представители СМИ заявляют, что жена разведчика не могла приобрести дом на деньги от продажи туристического бизнеса.

"В расследовании было отмечено, что ранее Татьяна Лысенко в Крыму имела ФЛП и турфирму ЧП "Ялта-Холидей". Во-вторых, дом в Козине она приобрела за полгода до продажи турфирмы: дом куплен в феврале 2016 года, а турфирма сменила собственника в октябре 2016 года", - говорится в сюжете.

Кроме того, журналисты подметили нестыковки с заявлением Семочко о зашифрованном авто, который якобы числится на балансе Службы внешней разведки, а также с арендой вертолета.

"Номера прикрытия - это то, что должно прикрывать спецтранспорт, а не помогать идентифицировать его владельца или пассажира. В случае с Семочко - имеем дело как раз со вторым вариантом. Поскольку в номерных знаках на его машине - АА1172СХ - безошибочно угадываются персональные данные замглавы разведки, а именно его дата рождения - ноябрь 1972 г." - отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты программы "Наші гроші" провели собственное расследование и выяснили, что во время работы Семочко в контрразведке, СБУ требовала у фармакологического бизнеса "откаты". Его самого заподозрили в причастности к приостановке закупки лекарств.

Позже СМИ распространили информацию, что Служба безопасности под руководством Семочко вымогала оригинал аудита ПриватБанка. Кроме того, его уличили в дружественных связях с одним из бывших владельцев банка Геннадием Боголюбовым.

По данным расследования, семья экс-чиновника СБУ владеет также домами под Киевом стоимостью в миллионы долларов, хотя сам он опровергал эту информацию. Более того, стало известно, что члены его семьи имеют российское гражданство.