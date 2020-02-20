"Бароны" в законе: как власть помогает собирателям земель

В нашей стране сложилась уникальная ситуация – юристы становятся настоящими агробаронами, владельцами крупнейших предприятий Украины и... "собирателями земель". Найти лазейки в законе - не проблема.

Давний бизнес-партнер Андрея Богдана, на днях ушедшего в отставку с поста главы Офиса президента, – агробарон с неоднозначной репутацией Николай Сольский. К своим "регалиям" не так давно он добавил новые – теперь Сольский народный депутат ("Слуга народа"), глава Комитета аграрной политики и земельных отношений. Как утверждают источники, это стало возможным именно благодаря протекции Богдана.

Ситуация, когда правила игры для аграрного бизнеса "представляет" агробизнесмен, – нонсенс. Это прямой конфликт интересов.

Подробнее о ситуации, которая проливает свет на то, что творят "законники" – в материале OBOZREVATEL.

Андрей Богдан и Николай Сольский

Кто такой Николай Сольский?

Сольский – достаточно известный юрист. С 2007-го – соучредитель компании "Украинский Аграрный холдинг". Что интересно, он, как и его партнеры – Александр Баулин, Руслан Кирилюк, Игорь Пукшин, Александр Радовский – все они имели отношение к юриспруденции и неожиданно стали аграриями.

Сейчас только официально у их холдинга больше 50 тыс. га. Компания входит в 30-ку крупнейших в своей сфере. При этом по какой-то причине компанию зарегистрировали в обычной квартире – по адресу Протасов Яр, 8.

Соучредители "Украинского Аграрного холдинга". Среди них "слуга народа", глава парламентского комитета Николай Сольский

Не секрет, что юристы в условиях отсутствия легального рынка чуть ли не самые важные люди. Именно они знают, как приватизировать то, что не продается. А еще они очень осторожны, однако со временем все тайное становится явным.

Расскажем об одном деле, которое вызывает... вопросы. Уже несколько лет пытаются забрать земли у государственного предприятия при Аграрной академии наук в селе Новосельское Одесской области.

Судебные тяжбы вокруг почти 8 тыс. га исследовательского хозяйства "Новосельское" действительно есть. Земли у них государственные. Но при этом уже не первый год их пытаются обанкротить в судебном порядке и забрать в качестве компенсации кредитов.

В судебном реестре нет никаких упоминаний об участии "Украинского Аграрного холдинга" в указанном деле. Но при этом один из истцов, который подавал иск с требованием снять арест с земли и разрешить внести изменения в Земельный кадастр, – компания с очень похожим названием "Украгрохолд". Уставной капитал указанной фирмы всего 1 тысяча гривен!

Официально основатели этой конторы к УАХ отношения не имеют. Если бы не одно "но".

Украгрохолд Скриншот YouControl

Компания "Украгрохолд", которая вроде как пытается захватить государственные земли, была зарегистрирована по адресу Протасов Яр, 8, офис 89. В том же доме, где и компания Сольского!

Одно отличие: в одном случае фигурирует "квартира", в другом – "офис"; все остальное идентично.

Однако, как стало известно OBOZREVATEL, в январе 2020 года компания "Украгрохгрохолд" изменила адрес. Теперь она зарегистрирована на пр. Голосеевском.

Отметим, что "Украинский Аграрный холдинг" также изменил "прописку" – теперь компания находится в Киеве на ул. Николая Гринченко, 4.

Интересно, что изменение регистрационных данных обе компании сделали... 1 и 2 января этого года. Уникальная синхронность. Что можно расценить как попытку "замести следы".

Чем занимается "компания Сольского" и кто "рулит":

В структуру "Украинского Аграрного Холдинга" входят: "Наташа-Агро", "Агро-Лучки", "Носовское ХПП", "Малодевицкое ХПП", "Береговское ХПП", элеватор "Батьево", "Рожнивка-агро" и др.

Холдинг специализируется на выращивании кукурузы и сои, молочном животноводстве, владеет собственными элеваторами , зерновозами и предоставляет услуги по транспортировке грузов ж/д транспортом.

Сейчас Сольский с помощью "Слуги народа" занялся политикой, но согласно системе Youcontrol, все еще имеет долю в своем холдинге.

Среди совладельцев "Украинского Аграрного холдинга", помимо Сольского, также значатся Александр Радавский, Игорь Пукшин, Александр Баулин, Руслан Кирилюк. До апреля 2018 года соучредителем также был Андрей Богдан.

Отметим, что по состоянию на 12 февраля 2020 года "слуга народа" Николай Сольский связан как минимум с пятью компаниями.

В соответствии с законодательством Украины народный депутат может быть/оставаться соучредителем той или иной компании, имеющей цель получение прибыли. Ему только запрещено быть в составе руководства этой компании, входить в правление и т.д.

Как холдинги "кошмарят" фермеров

В Украине, наряду с Таджикистаном, Северной Кореей, Кубой и Венесуэлой, легального рынка земли нет. Вместо этого работают теневые схемы. Агрохолдинги берут паи в аренду аж на 50 лет и по мизерным ценам. К примеру, в Польше, где характеристики земли хуже, за аренду в год платят около $250, а в Украине – на уровне $50 за гектар.

В нашей стране работают более 90 сельскохозяйственных предприятий, при этом почти треть всех земель сосредоточена в руках крупных агрохолдингов, говорится в исследовании УКАБ.

Глава ассоциации фермеров Иван Томич, который еще в 1996 году одним из первых выступил с идеей запустить аренду, рассказывал OBOZREVATEL: выбора у простых селян, кому сдавать землю, нет. Если в конкретном регионе работает всего один агрохолдинг, который уже взял в аренду соседние участки, согласиться можно будет только на одно предложение. Конкуренции нет.

Отметим, что связи с нотариусами, регистраторами, судами, отличное знание процедур, видимо и привлекает профессиональных юристов в аграрный бизнес. И очень похоже, что цель не в развитии аграрной сферы. Главная задача – собирать земли. И когда законно это сделать нельзя, некоторые делают это, выкупая долги, подавая в суд и используя лазейки в законе.

О других фактах – читайте в одной из следующих публикаций OBOZREVATEL.

(Продолжение следует...)

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